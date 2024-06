Geschreven door Eljakim Doorneweerd

1 juni 2024 8:30

Dit zijn de Europese kandidaten uit de Veluwe Randmeer, wat is hun band met de regio?





VELUWE RANDMEER – De Europese Verkiezingen zijn in aantocht. Op donderdag 6 juni mag Nederland naar de stembus om te stemmen voor het Europees Parlement. Voor de Veluwe Randmeer staan er negen kandidaten op de lijst. Barneveld is hofleverancier met drie kandidaten, ook nog eens van drie verschillende partijen. Hier een overzicht van de kandidaten.

“Ik woon mijn hele leven al in Barneveld maar heb tijdens mijn studiejaren ook in Canada, Oostenrijk, België en Nijmegen gewoond. Nu woon ik met veel plezier weer in mijn vertrouwde dorp. Ik ben de gezelligheid, veiligheid en het ondernemerschap extra gaan waarderen doordat dat niet op alle plekken zo is. Het unieke karakter van de dorpen op de Veluwe moet behouden blijven.”

Lambert Polinder, Doornspijk,



“Die is groot. Ik ben geboren in de gemeente Ermelo. Mijn geboorteplaats werd, voordat ik een maand oud was gemeente Nunspeet. Sinds een jaar of 15 woon ik in Doornspijk. Dat is gemeente Elburg. Mijn overbuurman woont overigens in Nunspeet, dus ik ben niet ver gegaan. Ik denk dat ik me in de eerst plaats Veluwenaar voel. Europeaan komt ergens achteraan in het rijtje.”