Geschreven door Sophie van der Velden

9 september 2024 16:45

Dit zijn de meest bijzondere uitstapjes tijdens Open Monumentendag in jouw woonplaats





VELUWE RANDMEER - Komend weekend, op zaterdag 14 september openen veel musea en monumenten in de regio hun deuren. Sommige plekken zijn nog nooit eerder voor publiek opengesteld, andere hebben groots uitgepakt om bezoekers een nieuwe ervaring te geven. Dit zijn de meest bijzondere en unieke activiteiten in de regio op een rij.

1. Blindenmuseum in Ermelo

Misschien wist je het niet, maar in Ermelo is het Nationaal Blindenmuseum gevestigd. Het museum bevindt zich in het gebouw van de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Het museum geeft informatie over de manier waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving. Normaalgesproken is het museum alleen toegankelijk op afspraak. Ter gelegenheid van Open Monumentendag is het museum tussen 10.00 en 16.00 uur voor iedereen toegankelijk, zonder afspraak.

2. Oldtimer busrit Ermelo-Harderwijk

Tussen Ermelo en Harderwijk rijden op 14 september een oude VAD-bussen. Deze bussen werden tot in de jaren 90 gebruikt voor openbaar vervoer. Op Open Monumentendag rijden de bussen een paar keer. De bus rijdt om 10.30, 12.00 en 14.00 uur weg uit Ermelo bij De Fabriek. De bus zal aankomen bij de Vitringasingel in Harderwijk, vanaf waar ook weer bussen naar Ermelo terugrijden om 11.15, 12.45 en 14.45 uur.

Een andere VAD-bus rijdt een tour vanaf de Vitringasingel in Harderwijk langs historische boerderijen in Hierden. Deze rondrit duurt in totaal 1,5 uur. Een gids zal onderweg vertellen over de geschiedenis en gedenkwaardigheden van Hierden.

3. Historisch havenkwartier in Harderwijk

Zaterdag worden er verschillende activiteiten rondom het Historische Havenkwartier aan de Havendijk in Harderwijk georganiseerd. In de botterloods worden demonstraties visroken gegeven en kan iedereen uitleg krijgen over de werkzaamheden door de botterexperts. Bij de scheepshelling Veluvia demonstreert een smid in de smederij het ambacht van de smeden. Bij molen De Hoop wordt onder andere graan gemalen, geeft de molenaar demonstraties en rondleidingen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers worden de activiteiten ook op zondag herhaald.

4. Botterdagen in Elburg

Dit jaar valt Open Monumentendag samen met het de Botterdagen in Elburg. Drie dagen lang staat Elburg daarom in teken van botters, vis, ambacht én monumenten. De Botterdagen duren van donderdag 12 september tot en met 14 september. Zaterdag is de drukste dag, met onder andere openstelling van de historische Palingrokerij, Botterwerf en de visafslag met visveiling. Daarnaast zijn alle musea in Elburg deze dag gratis of met korting te bezichtigen. Klik hier voor het volledige programma van de dagen.

5. Watertoren in Harderwijk

De Watertoren in Harderwijk wordt tijdens Open Monumentendag voor het eerst ooit opengesteld voor publiek. In de Watertoren wordt op dit moment een tentoonstelling opgebouwd voor objecten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze expositie is nog in opbouw en zal naar verwachting in mei 2025 openen. Speciaal ter gelegenheid van Open Monumentendag gaat de toren alvast een dagje, tussen 10.30 en 16.30 uur, open voor bezoekers.

6. Nunspeet: Nieuwe dorpsdichter

De gemeente Nunspeet faciliteert samen met de bibliotheek Nunspeet en Stichting Muurgedichten Nunspeet de Nunspeetse dorpsdichter. Sinds 2021 is Willemijn Hannessen dorpsdichter van Nunspeet. Zij was de eerste dorpsdichter van het dorp. Nu is het tijd voor een nieuwe dichter. Zaterdag 14 september draagt Hannessen het stokje over aan haar opvolger. De plechtigheid vindt zaterdag om 10.00 uur plaats in de Dorpsstraat, bij de dorpskerk.

7. ERErondje Vrouwen van Nijkerk

In Nijkerk is een wandeling uitgezet door de stad langs plekken waar bijzondere Nijkerkse vrouwen woonden of werkten. De wandeling werd een paar jaar geleden al geïntroduceerd, maar wordt tijdens Open Monumentendag opnieuw onder de aandacht gebracht. "Het is goed om hun namen te kennen en te streven naar meer gelijkheid in de geschiedschrijving", zo is te lezen in de routebeschrijving. Klik hier om de route te downloaden.

8. Rijkszaadeest in Stroe

In Stroe staat een uniek gebouw: de Rijkszaadeest. Jarenlang verzamelde Staatsbosbeheer dennenappels op deze plek. In kegelschuren werden de dennenappels gedroogd, waardoor de dennenappels opensprongen. Met het vrijgekomen zaad werden bossen aangeplant. Dit proces heet eesten. In de jaren 70 sloot de Rijkszaadeest, tot nu. Het oude ambacht wordt nieuw leven ingeblazen. Op 14 september worden rondleidingen gegeven door het gebouw.



9. Gruithuis in Elburg

Het Gruithuis in Elburg kent een interessante historie. In de Middeleeuwen was gruit een verzamelnaam voor kruiden die gebruikt werden om smaak aan het bier te geven. Een leenman, die de grond pachtte van de landsheer, bouwde rond 1400 een stenen gruithuis om bierkruiden te verhandelen en geld te innen van het gebrouwen bier. Er zijn aanwijzingen dat ook in het Gruithuis in Elburg bier werd gebrouwen.

Tegenwoordig wordt het huis gebruikt als verenigingsgebouw voor de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop. Tussen 11.00 en 17.00 uur is het gebouw zaterdag te bekijken.

10. Nederlands Artillerie Museum 't Harde

Het museum op de Legerplaats bij Oldebroek pakt deze Open Monumentendag uit. Op het terrein openen de Historische Collectie Korps Veldartillerie, Museum Korps Rijdende Artillerie en de Paardenstallen hun deuren.



Programma

Natuurlijk is op veel plekken nog veel meer te doen en bekijken op 14 september. Sommige monumenten zijn daarnaast ook te bekijken op zondag 15 september. Het volledige programma per plaats vind je hier. Gemeente Putten neemt eens in de twee jaar deel aan de Open Monumentendag. Dit zijn er dit jaar geen activiteiten in de gemeente.