Geschreven door Sophie van der Velden

28 augustus 2024 12:06

Dit zijn de paralympische sporters uit de regio





VELUWE RANDMEER - Vandaag, woensdag 28 augustus, beginnen de Paralympische Spelen in Parijs. Verschillende sporters uit de regio hebben zich gekwalificeerd om mee te doen aan het evenement voor sporters met een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking.

De Paralympische Spelen worden in hetzelfde jaar en in dezelfde stad gehouden als de Olympische Spelen. Dit jaar is dat dus Franse hoofdstad Parijs. De eerste Paralympische Spelen werden georganiseerd in 1960 in Rome. Dat jaar deden 209 atleten mee. Inmiddels is dat aantal behoorlijk gegroeid. Zo'n 4.400 sporters uit 182 verschillende landen komen in actie in Parijs.

Vijf van die deelnemers komen uit de regio Veluwe Randmeer. Het gaat om Lisa Kruger, zwemster uit Harderwijk, Marieke van Soest, parawielrenner en Cher Korver, rolstoelbasketballer uit Nijkerk, Thijs van Hofweegen, parazwemmer uit Nijkerkerveen en Martin van de Pol, parawielrenner uit Barneveld.

Lisa Kruger

Lisa Kruger (23) uit Harderwijk maakte als kind een harde val van een muur, waarbij ze meerdere botten in haar arm brak. Hoewel dit goed leek te helen, blijkt tijdens haar pubertijd dat dit toch niet het geval is. Ze blijkt er een groeistoornis aan over te hebben gehouden. Hierdoor groeien de botten in haar linkerarm scheef. Ze stopt met de sport die ze op dat moment beoefende, moderne vijfkamp, en stapt over hop het zwemmen. Hier blijkt ze meer dan goed in te zijn. In 2019 won ze haar eerste paralympische medaille op de zomerspelen in Rio. Ook gouden medailles op Europese en Wereldkampioenschappen volgden.

Marieke van Soest

Marieke van Soest (37) is geboren en getogen in Nijkerk. Op 27-jarige leeftijd kreeg Van Soest een hersenbloeding. Hierdoor raakte ze halfzijdig verlamd en werd haar zicht beperkt. Toen ze in 2016 de paralympische talentendag bezocht, kwam ze voor het eerst in aanraking met een tribike; een fiets met twee achterwielen. In 2022 wist ze als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen te worden in de sport. In Parijs mag ze jagen op haar eerste Paralympische medaille.

Cher Korver

Cher Korver (48) uit Nijkerk speelt al sinds haar 28e rolstoelbasketbal. Toen ze 10 jaar was kreeg ze dystrofie. Dat is een ziekte waarbij spieren en zenuwen niet op de juiste manier werken. Tot haar 17e kon ze met krukken lopen. Na die leeftijd moest ze verder in de rolstoel. Ze ontdekte rolstoelbasketbal. Sindsdien heeft ze een indrukwekkende erelijst opgebouwd. Zo mag ze zichzelf vijfvoudig Europees kampioen en tweevoudig wereldkampioen noemen. Op de Paralympische Spelen in 2012 en 2016 won ze brons. In 2021 wist ze met haar team in Tokio een gouden medaille te pakken.

Thijs van Hofweegen

Thijs van Hofweegen (27) uit Nijkerkerveen werd geboren met een hersenafwijking. Dit zorgt voor (motorische) coördinatieproblemen van zijn hele lichaam. Hoewel hij met moeite zijn zwemdiploma behaalde, heeft hij nu al twee keer op de Paralympische Spelen gestaan. In 2016 behaalde hij een zilveren medaille in Rio de Janeiro. In 2021 wist hij in Tokio net geen podiumplek te behalen. In de jaren tussen deze Paralympische Spelen wist hij wel meerdere Europese titels te behalen.

Martin van de Pol

De Barneveldse Martin van de Pol (33) was in zijn jeugd een groot schaatstalent. Tijdens een wedstrijd in 2014 kwam hij ten val. Een schaatser achter hem kwam met de schaats in zijn knieholte terecht. In zijn onderbeen werden pezen, spieren, zenuwen en zelfs bot doorgesneden door het ijzer. Tijdens zijn revalidatie begon hij te fietsen. Intussen heeft hij onder andere twee keer zilver weten te winnen op het WK parawielrennen. In Parijs maakt Van de Pol zaterdag 31 augustus zijn Paralympisch debuut.

De Paralympische spelen beginnen vandaag, 28 augustus. De laatste wedstrijden worden gespeeld op zondag 8 september. De wedstrijden zijn onder andere te volgen via een livestream bij de NOS en via het Youtube-kanaal van de organisatie.