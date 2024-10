Geschreven door Sophie van der Velden

1 oktober 2024 8:00

Dode bladeren in de tuin? Dit kun je er mee doen



Herfstbladeren kunnen voor overlast zorgen, maar ook heel nuttig zijn. Foto: Pexels



NUNSPEET - De herfst is weer begonnen. Dat betekent regen en wind, maar ook vallende bladeren. Die kunnen voor behoorlijk wat tuinafval zorgen. Daarom plaatsen veel gemeenten korven in de dorpen en steden, waar je de bladeren in kunt verzamelen. Waar en wanneer vind je deze korven in jouw woonplaats en wat gebeurt er eigenlijk met de bladeren?

In de korven mogen alleen bladeren gegooid worden. Takken en ander tuinafval mag dus niet in de korf. De gemeenten benadrukken daarnaast dat de bladkorven verwijderd zullen worden bij misbruik. In die straat zal de korf ook niet teruggeplaatst worden. Compost van dode bladeren

Met het opgehaalde blad, kan de gemeente verschillende dingen doen. Zo wordt van de meeste bladeren compost gemaakt. De bladeren worden samen met het andere gft-afval naar de compostfabriek gebracht. Maar daarnaast kan er ook mulch gemaakt worden van dode bladeren. Dit is ook een soort compost, dat als bodembedekker gebruikt wordt. Tegelijkertijd waarschuwt IVN Natuureducatie dat fanatiek opruimen van bladeren niet zo zeer de beste optie is voor je tuin. De blaadjes hebben namelijk een functie. Tussen de bladeren leven allerlei nuttige insecten ene beestjes die belangrijk zijn voor een gezonde tuin. De dode bladeren zijn daarnaast een goede voedselbron voor de bodem. De laag van bladeren zorgt voor bodembescherming. IVN adviseert daarom zelf compost te maken van de bladeren. Kijk hier hoe je dit kunt doen. Nunspeet

In Nunspeet worden dit jaar zo'n 80 bladkorven geplaatst. De korven worden neergezet in week 41 en verwijderd in week 50. Bekijk hier de exacte locaties van de korven in de gemeente Nunspeet.

In Elburg worden ruim 50 korven geplaatst, verdeeld over de verschillende dorpskernen. De korven worden geplaatst in de periode dat de bladeren van de bomen vallen (meestal vanaf ongeveer half oktober). Bekijk hier de locaties van de korven in de gemeente Elburg.

In Harderwijk staan bijna 200 bladkorven, verspreid over de wijken. De korven worden in het najaar geplaatst en vlak voor kerst weer weggehaald. In de tussentijd worden ze wekelijks geleegd. Bekijk hier waar de korven precies staan in de gemeente Harderwijk.

In Ermelo worden de bladkorven in week 43 geplaatst. Half december worden ze weer weggehaald. 25 korven worden in de kernen neergezet. Bekijk hier op welke plekken dit precies is.

De afgelopen jaren werden in Putten ruim 60 bladkorven geplaatst rond half oktober. Wanneer en waar de korven dit jaar geplaatst worden is nog niet bekend. Dit bericht wordt aangevuld zodra de locaties bekend zijn.

Ook in Nijkerk worden jaarlijks bladkorven geplaatst in het najaar. Net als de gemeente Putten heeft Nijkerk nog niet bekend gemaakt wanneer de korven exact geplaatst worden en op welke locaties dit zal zijn. Dit bericht wordt later aangevuld.

In Barneveld staan ieder jaar bladkorven in de loop van oktober tot december. Afgelopen jaren werden zo'n 80 korven over de gemeenten verspreid. De exacte locaties voor dit jaar zijn nog niet bekend. Wel kunnen inwoners een aanvraag doen voor een bladkorf in zijn of haar buurt wanneer bladeren voor overlast zorgen. Kijk hier voor meer informatie.