Geschreven door Sophie van der Velden

26 augustus 2024 14:02

Dode wolf langs A28, kans op aanrijding met dit dier wordt groter





PUTTEN - Afgelopen zaterdagochtend, 24 augustus, werd een dode wolf aangetroffen langs de A28 ter hoogte van Putten. Het dier is hoogstwaarschijnlijk omgekomen bij een verkeersongeval. De kans op een aanrijding met een wolf neemt toe door de groeiende wolvenpopulatie.

Dat bevestigt Myrna Fraters, woordvoerder van BIJ12. Dit is de organisatie die de monitoring van de Nederlandse wolvenpopulatie monitort voor de provincies. Daarnaast voert BIJ12 ook de afhandeling van wolvenschade op vee uit.

Onderzoek

Na een aanrijding met een wolf, wordt het dier verder onderzocht. Onderzoekers van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van Universiteit Utrecht en Wageningen Environmental Research (WENR) voeren dit onderzoek uit. DWHC zal de doodsoorzaak en eventuele onderliggende ziekten proberen vast te stellen. Daarna onderzoekt WENR verder de leeftijd, geslacht, conditie, voortplantingsstatus en voedselkeuze.

Resultaten

De uitslagen van het onderzoek zullen nog even op zich laten wachten. "De DNA-analyse op het geslacht en individu vindt eens per kwartaal plaats", laat Fraters weten. "Ik verwacht de resultaten over deze dode wolf in december." Eventuele aanvullende informatie over de wolf worden gemeld in de voortgangsrapportages. "Die zal naar verwachting in januari gepubliceerd worden."

Aanrijdingen

Tot nu toe zijn er in 2024 zeven wolven dood gevonden. Daarvan zijn er in ieder geval vier slachtoffer geworden in een verkeersongeval, inclusief de wolf van dit weekend. Bij een vijfde dode wolf is het vermoeden dat deze ook werd aangereden. Volgens Fraters kan het door de groeiende populatie vaker voorkomen dat een wolf wordt aangereden.

Heb je een wolf aangereden? Volgens BIJ12 ben je dan verplicht om je aan een aantal regels te houden. Ten eerste is het belangrijk om niet door te rijden en de politie te bellen op 0900-8844. Bel ook als het dier doorloopt. Bel niet naar de Dierenambulance. Daarbij is het van belang de locatie zo goed mogelijk door te geven. Wacht daarna op de plek van de aanrijding tot de politie of betrokken deskundige gearriveerd is. Ga niet zelf achter het dier aan. Ten slotte mag je een aangereden wolf nooit zelf meenemen. De wolf is namelijk een beschermde diersoort.