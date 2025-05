Geschreven door Ari-jan van de Bunt

4 mei 2025 9:34

Dodenherdenking Nijkerk 2025 Live op A1-RegioTV





A1 Regio-TV zendt vandaag de dodenherdenking in het van Reenenpark live uit op de TV kanalen van A1-Regio TV. De uitzending begint rond 18:45 uur.

Via de website kunt u ook de dodenherdenking volgen in Hoevelaken. Deze wordt verzorgt door de collega's van Nijkerk Nieuws.nl In de gemeente Barneveld is een team van A1 mediagroep aanwezig om een verslag te maken van de herdenking bij begraafplaats de Plantage.



Na afloop van de dodenherdenking kunt u kijken naar de documentaire '80 jaar vrijheid' van de Nijkerkse documentairemaker Olaf Koelewijn. Deze documentaire wordt op 5 Mei op diverse tijdstippen herhaalt op het TV kanaal van A1 Mediagroep.