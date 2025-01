Geschreven door Jarno van de Bor

Door de woningnood mag je in Nijkerk nu een tijdelijke woning in de achtertuin plaatsen



Foto: Pexels



NIJKERK – Vanaf 10 januari 2025 kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk een tijdelijke woonruimte plaatsen in hun achtertuin. Het gaat hierbij om woonvormen zoals tiny houses of mantelzorgwoningen. Ook mogen bestaande bijgebouwen, zoals schuren, worden verbouwd tot tijdelijke woonruimte. Dit besluit biedt extra mogelijkheden voor starters, ouderen en andere woningzoekenden in de gemeente.

De gemeente wil met deze maatregel inspelen op de groeiende woningnood. Starters kunnen met een tiny house gemakkelijker hun eerste stappen op de woningmarkt zetten. Tegelijkertijd kunnen ouderen dichter bij familie wonen door middel van mantelzorgwoningen. Dit kan zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. 'Creatieve oplossingen'

Wethouder Heutink-Wenderich benadrukt het belang van deze flexibele woonvormen: “We proberen creatieve oplossingen te vinden om meer woningen te creëren en doorstroom te bevorderen. Naast dat we nieuwe woningen bouwen, kijken we ook naar tijdelijke en flexibele woonvormen op bestaande erven.” De tijdelijke woningen mogen maximaal tien jaar op het erf staan en zijn alleen toegestaan als de bewoner een duurzame sociale relatie heeft met de hoofdbewoner. Pré-mantelzorgwoningen zijn mogelijk voor inwoners vanaf zestig jaar en mogen maximaal 100 vierkante meter groot zijn. Voor tiny houses of woonunits geldt geen leeftijdsgrens, maar de maximale oppervlakte is 50 vierkante meter. Vergunning nodig

Om een tijdelijke woning te plaatsen of een bijgebouw te verbouwen, moeten inwoners een omgevingsvergunning aanvragen. Alleen wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de bouw beginnen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een vergunning is te vinden op de website van de gemeente Nijkerk.