Geschreven door Eljakim Doorneweerd

14 november 2024 16:45

Doorbraak in aanpak knooppunt A1-A30 en bereikbaarheid Barneveld-Zuid





BARNEVELD - De aanpak van de veelbesproken botsbocht bij de A1-A30 en de verbetering van de snelwegaansluiting A30 Barneveld-Zuid zijn een grote stap dichterbij gekomen. Hierover heeft minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt met de regio. Dit meldt de gemeente Barneveld in een persbericht.

“Wij zijn blij dat onze gezamenlijke inspanningen voor een beter en veilig bereikbaar Barneveld tot deze concrete resultaten hebben geleid”, zegt wethouder Mijntje Pluimers-Foeken, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer. De afspraken, gemaakt tijdens de Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staan beschreven in een brief die de minister op 12 november jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Op 25 november 2024 debatteert de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer onder meer over de afspraken tussen Rijk en de regio’s en over de overige voornemens van minister Madlener.

Botsbocht A1-A30

Zoals afgesproken in het bestuurlijke overleg MIRT van 2023, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid op het knooppunt A1-A30 zo snel mogelijk aan te pakken, vooruitlopend op een grootschalige oplossing. De focus lag daarbij vooral op de verbindingsboog van Amersfoort naar Ede, in de volksmond ook wel ‘botsbocht’ genoemd vanwege de vele ongevallen die daar plaatsvinden. Er zijn verschillende oplossingen onderzocht en alle betrokken partijen hebben eensgezind een voorkeursvariant uitgesproken. Die houdt in dat de boog van Amersfoort naar Ede wordt verruimd en dat er een verbindingsboog naar Apeldoorn wordt voorzien. De komende tijd wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt. Het streven is om de botsbocht en de boog richting Apeldoorn daadwerkelijk aan te pakken in combinatie met groot onderhoud van de A30 in 2027/2028.

A30 aansluiting Barneveld-Zuid

De snelwegaansluiting A30 Barneveld-Zuid krijgt aandacht in het kader van de regionale mobiliteitsbehoefte, mede als gevolg van de beoogde woningbouwtoename in Barneveld. In 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om in het kader van herprioritering 17 MIRT-projecten te pauzeren. Wel bleef er voor elk project een restbudget over. Rijk en regio spraken af om te onderzoeken hoe het restbudget van de projecten A1/A28 Knooppunt Hoevelaken en A1/A30 Barneveld ingezet kan worden om de effecten van het uitstellen te verlichten. Hierbij wordt gedacht aan diverse maatregelen voor de bereikbaarheid van bestaande en nieuwe woongebieden en het beperken van sluipverkeer in het buitengebied.

Afgelopen jaar is binnen de regio Amersfoort de Mobiliteitsagenda Regio Amersfoort, waar de gemeente Barneveld onderdeel van uitmaakt, opgesteld. Doel hiervan is om met een concreet maatregelenpakket de groei van de regio en de daarmee samenhangende groei van het verkeer beheersbaar op te kunnen vangen. “Helaas heeft de regio met de minister niet een afspraak kunnen maken over financiering van het volledige pakket. De minister heeft wel € 50 miljoen gereserveerd voor een aantal maatregelen uit de Mobiliteitsagenda. Dit betreft onder andere de aanpak van sluipverkeer rond knooppunt Hoevelaken en de aanpak van de snelwegaansluiting A30 Barneveld-Zuid. Deze aanpak is tevens van belang in relatie tot de aanpak van de afslag en het viaduct A30 Barneveld-Noord. Daar ben ik wel erg content mee”, zegt wethouder Mijntje Pluimers-Foeken.

Zorgen

In het regeerprogramma is aangegeven dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het maximale wil doen om Nederland bereikbaar te houden, maar dat het kabinet ook ziet dat de komende jaren niet alles tegelijk mogelijk is. In de recente MIRT-Kamerbrief wordt een gefaseerde opstart van de gepauzeerde projecten voorgesteld, met een besluit in 2025 over welk project als eerste opnieuw wordt opgestart.

Ondanks de blijdschap over de bovengenoemde afspraken, uit wethouder Mijntje Pluimers-Foeken ook haar zorgen over de volledige aanpak van knooppunt Hoevelaken en A1/30 Barneveld. “We blijven ons, samen met onze partners in regio Amersfoort en Regio Foodvalley, sterk maken voor een volledige herstart van deze projecten zodra dat mogelijk is. De aangenomen motie-Stoffer en Vedder onderstreept de urgentie en het grote belang hiervan voor de groei van onze regio”.