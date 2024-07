Geschreven door Sophie van der Velden

3 juli 2024 10:00

Drie auto's beschadigd bij brand Voorthuizen



Eén auto brandde uit, twee andere raakten beschadigd. Foto: persbureau Heitink



VOORTHUIZEN - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een autobrand gewoed aan de Nieuwe Noordenweg in Voorthuizen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat drie auto's flinke schade opliepen.

Een bewoner uit de straat werd rond 04.05 uur wakker. Bij toeval zag deze inwoner een oranje gloed bij zijn auto. De brandweer werd gesignaleerd en was snel ter plaatse. Desondanks konden zij niet voorkomen dat drie auto's flinke schade opliepen. Twee van de uitgebrande auto's, waaronder één caddy, waren van dezelfde eigenaar. De derde auto was een BMW van de buurman. Ook deze auto liep veel schade op. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.