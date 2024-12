Geschreven door Jarno van de Bor

2 december 2024 16:21

Drie explosies en vier gesloten woningen in Nijkerk: dit is wat we nu weten





NIJKERK - In Nijkerk hebben drie explosies in een week tijd schade en onrust veroorzaakt. De explosies vonden plaats aan de Wikke, de Isaac Sweersstraat en de Goudenregenlaan. Dit is wat we nu weten over de zaak.

Op dinsdagochtend 26 november rond 3.30 uur in de ochtend werd de omgeving van de Wikke in Nijkerk opgeschrikt door een zware explosie. Een dag later was het om 4.30 uur weer raak aan de Isaac Sweersstraat en op vrijdag 29 november was er om 6.50 uur een explosie aan de Goudenregenlaan.

Schade aan woningen

Bij de explosies vielen geen gewonden. Wel was er flinke schade aan de betreffende woningen, omliggende woningen en auto's. De drie woningen zijn na de explosies direct gesloten door de gemeente om verdere onrust te voorkomen.

Daarnaast zijn vier andere woningen preventief gesloten vanwege ernstige dreiging voor de openbare orde. Het gaat om twee woningen aan het Van Heemskerkplantsoen, één aan de Schulpkamp en één aan de Beerninkstraat. "Op basis van de beschikbare informatie van de politie, blijkt dat er een reële dreiging is", meldt de gemeente Nijkerk.

Wat betekent woningsluiting?

Een burgemeester kan besluiten om een woning tijdelijk te sluiten als er in of rondom de woning ernstige overlast is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij overlast door drugs, geweld of criminele activiteiten. De sluiting is bedoeld om de rust en veiligheid in de buurt te herstellen. Bij woningsluiting moeten de bewoners de woning voor een bepaalde tijd verlaten. Dit is een zware maatregel en wordt alleen gebruikt als andere oplossingen niet werken.

Geruchtenmolen en bezoek

Intussen draait de Nijkerkse geruchtenmolen op volle toeren. Zowel de politie als de gemeente doen in verband met het lopende onderzoek geen uitspraken over de toedracht. Wel is bekend dat de politie op zoek is naar een mogelijk verband tussen de incidenten.

Vanwege de onrust bezochten loco-burgemeester Esther Heutink en de Nijkerkse wethouders vrijdagavond omwonenden in de Beerninkstraat. Zij spraken met inwoners over hun zorgen en gaven uitleg over de genomen maatregelen. Ook heeft de gemeente brieven verspreid met informatie over slachtofferhulp en hoe bewoners vragen kunnen stellen.

Tips en informatie

Omwonenden die informatie hebben, wordt dringend gevraagd dit te delen. Dit kan via 112 bij spoed, 0900-8844 voor andere meldingen, of anoniem via 0800-7000 en meldmisdaadanoniem.nl.

Bekijk hieronder de gesloten woningen en de locaties van de explosies. De locaties zijn i.v.m. privacy niet exact nauwkeurig, maar geven een beeld van de spreiding in de gemeente.