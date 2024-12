Geschreven door Erik van Dam | GLD

11 december 2024 13:11

Drie man vast na politie-inval in Kootwijkerbroek





KOOTWIJKERBROEK - De politie heeft maandag drie mensen aangehouden, nadat ze aan de Esvelderweg in Kootwijkerbroek een vermoedelijk drugslab aantrof. De drie aangehouden personen worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij de verwerking van drugs.

Agenten gingen maandag op de locatie, een schuur aan de Esvelderweg, af na meldingen over verdachte situaties. Eenmaal daar vonden ze spullen die vermoedelijk gebruikt worden voor de verwerking van drugs. Nader onderzoek moet dit eerste beeld nog bevestigen.

De politie deelt nu, twee dagen na de vondst, nog geen informatie over de leeftijden of woonplaatsen van de aangehouden personen. Het onderzoek loopt nog. Wie meer weet over het vermoedelijke drugslab in Kootwijkerbroek, wordt gevraagd zich te melden.

Politie waarschuwen

De politie waarschuwt mensen vaker dat ze contact moeten leggen wanneer ze een anijsachtige of chemische geur in hun omgeving ruiken, onbekende voertuigen of veel activiteit zien en aanloop op vreemde tijdstippen.