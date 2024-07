Geschreven door Sophie van der Velden

26 juli 2024 10:09

Drie weken geen verkeer over Lunterseweg in verband met vervanging brug



De brug over de Barneveldse Beek is aan vervanging toe. Foto: Google Maps

BARNEVELD - Vanaf maandag 5 augustus wordt de Lunterseweg in Barneveld drie weken lang afgesloten. In deze weken wordt de brug over de Barneveldse Beek vervangen. De weg wordt afgesloten ter hoogte van de rotonde Vellerseweg. Dit zal naar verwachting tot 24 augustus duren.

Volgens wethouder Mijntje Pluimers-Foeken zijn de werkzaamheden erg noodzakelijk. "De brug heeft schade die niet te herstellen is met onderhoudswerk", legt ze uit. "Daarnaast is de huidige brug niet sterk genoeg voor zwaar verkeer." In drie weken tijd wordt de brug daarom weggehaald en vervangen. Daarna volgen asfaltwerkzaamheden aan de Lunterseweg tussen de rotonde Vellerselaan en de brug.

Geluidsoverlast

De geplande werkzaamheden zullen waarschijnlijk gepaard gaan met geluidsoverlast, waarschuwt de gemeente. De aannemer begint op maandag 5 augustus om 1.00 uur 's nachts met het weghalen van het asfalt rondom de brug. Daarna wordt de brug in stukken gezaagd. Vooral hierbij wordt het geluidsoverlast verwacht. Vanaf dinsdag 6 augustus werkt de aannemer tussen 7.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds, tenzij de werkzaamheden uitlopen.

Meevaller

Dat de werkzaamheden in drie weken gedaan kunnen worden, is een meevaller voor de gemeente. "Eerst was er sprake van een afsluiting van mogelijk drie maanden," laat de wethouder weten, "maar we hebben een aannemer gevonden die het werk kan uitvoeren in een veel kortere periode."

Omleiding

Tijdens de wegafsluiting wordt al het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de Plantagelaan. Het fietsverkeer moet omrijden via de Woudseweg. De gemeente laat weten te hopen op een vlot en veilig verloop van de werkzaamheden.