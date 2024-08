Geschreven door Sophie van der Velden

27 augustus 2024 11:50

Voortdurende mishandeling eenden bij vangen en laden: wie controleert dierenwelzijn?





HIERDEN | BARNEVELD - Nieuwe beelden van eendenhouderijen uit de regio tonen hoe eenden hardhandig worden ingeladen in kratjes voor vervoer naar het slachthuis. Afgelopen zaterdag 24 augustus publiceerde Animal Rights, een dierenrechtenorganisatie, de video's. Wie is er verantwoordelijk voor het controleren van het welzijn van deze dieren?

In 2018 infiltreerde een medewerker van Animal Rights in een bedrijf dat de eenden vangt en in kratten laadt, om deze vervolgens naar de slachthuizen te rijden. De undercovermedewerker legde met een verborgen camera vast hoe eenden op fokkerijen in Dalfsen, Epe en Putten in hun nek werden gepakt en in de kratten werden gegooid.

Dronebeelden

De beelden die nu naar buiten zijn gebracht, werden gemaakt met een drone, die boven de stallen hing. Via de deuropeningen is te zien hoe de dieren op eenzelfde manier als in 2018 behandeld worden. Het beeldmateriaal is afkomstig van Gelderse eendenboerderijen in Laren, Eibergen, Barneveld, Hierden en Terwolde, een bedrijf uit Zeewolde en Dalfsen.

Minachting en veronachtzaming

Bij het bedrijf in Dalfsen werd dus beide jaren gefilmd. Het bedrijf in Hierden is van dezelfde eigenaar als het bedrijf in Epe, waar in 2018 gefilmd werd. Volgens Animal Rights is er sprake van een bedrijfscultuur van minachting voor en veronachtzaming van het welzijn van de dieren. "Er zijn overduidelijk geen 'grote stappen' gezet", reageert campagneleider Erwin Vermeulen.

Dierenwelzijn

Wie is er dan verantwoordelijk voor het controleren voor het welzijn van deze dieren? Gemeente Harderwijk wijst naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Wij brengen het bericht van Animal Rights bij hen onder de aandacht, voor zover Animal Rights dat zelf nog niet gedaan heeft", reageert een woordvoerder van de gemeente. Toen Animal Rights de gefilmde beelden uit 2018 destijds opstuurde naar de NVWA, deelde deze uiteindelijk boetes van 1.500 euro uit aan de bedrijven. Of en wat voor actie er nu ondernomen zal worden door de instantie is nog niet bekend.

Vleesconsumptie Nederland

In Nederland worden dagelijks 1,7 miljoen dieren gegeten. Het gaat om 1,5 miljoen kippen, zo'n 45.000 varkens en 5.000 koeien. Ook eend staat soms op het menu van Nederlanders, hoewel dit om veel kleinere aantallen gaat dan andere soorten vlees. Dagelijks worden er zo'n 22.000 eenden geslacht. Het grootste gedeelte daarvan, volgens Animal Rights zo'n 90 procent, gaat naar de export.

Aangescherpte regels

Tomassen Duck-To, een grote eendenslachterij uit Ermelo, die veel eendenbedrijven in de regio bezit, reageerde op de beelden door de regels rondom het vangen en laden van de dieren aan te scherpen. Hierin wordt onder andere opgedragen eenden in kratten te zetten. Het van een afstandje gooien is niet toegestaan.

Maar het blijkt dus onvoldoende effect te hebben gehad. "In deze filmpjes zijn helaas enkele tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van hoe men het vangen en laden uitvoert. Dit betreuren wij en we zullen hier dan ook actie op ondernemen", reageert Jeroen Ijzerman, directeur van Tomassen Duck-To, tegen de Stentor.

Pekingeenden

De eenden die gefokt worden op de genoemde boerderijen, zijn zogenaamde pekingeenden. De eend dankt zijn naam aan de Chinese hoofdstad; Peking, ofwel Beijing. Hier wordt al eeuwenlang eend gegeten. De pekingeend werd dan ook speciaal gefokt voor consumptie. In Nederland wordt maar weinig eendenvlees gegeten. Het grootste deel van de Nederlandse pekingeenden is dan ook bedoeld voor de export.

Verantwoordelijkheid

Ook de NVWA wordt ter verantwoording geroepen. "We gaan alle beelden bekijken en kijken of we bedrijven en personen kunnen identificeren", aldus woordvoerder Lex Benden tegen het dagblad. Tijdens de uitgevoerde controles tussen 2018 en het moment van de nieuwe beelden, werden geen overtredingen opgemerkt. "Als ik op de snelweg rij en er rijdt een politieauto, dan rijdt iedereen keurig 100. Als de politie weg is, wordt je links en rechts ingehaald", vergelijkt Benden.

Bekijk hieronder de video van Animal Rights.