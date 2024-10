Geschreven door Jarno van de Bor

Drukbezochte open dag bij 70-jarig jubileum van de Hoevelakense brandweer





HOEVELAKEN - De Hoevelakense brandweer bestaat 70 jaar. Afgelopen zaterdag werd dit gevierd met een drukbezochte open dag. Met onder meer verschillende demonstraties en een overzichtstentoonstelling was er een hoop te doen.

Er waren verschillende demonstraties. Bijvoorbeeld van wat er gebeurt als je met water een vlam in de pan probeert te blussen. Ook mochten bezoekers zelf aan de slag met een spuitspel, het doormidden knippen van fietsen en het doven van een vuurtje in de pan door met een grote vuurvaste handschoen de deksel erop te leggen.

Bekijk in het onderstaande album meer foto's van de open dag. Tekst gaat verder onder het Facebook bericht.

Overzichtstentoonstelling

Ook was er een overzichtstentoonstelling van 70 jaar brandweer in Hoevelaken. Daar waren oude foto's te zien van bijvoorbeeld de oude locatie aan de Meerveldlaan. Er stonden ook andere hulpdiensten, zoals een ambulance. Ook de hoogwerker van brandweer Nijkerk was aanwezig.

Plotseling nam de open dag een onverwachte wending toen er een echte uitruk was. Een deel van het publiek dacht in eerste instantie dat het een demonstratie was, maar het bleek te gaan om een oproep uit Amersfoort. Al met al gaf deze uitruk onbedoeld een extra kijkje achter de schermen.

Bekijk hieronder een videoreportage van de open dag.