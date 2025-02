Geschreven door Kees van den Heuvel

5 februari 2025 10:43

Dubbeltje op zijn kant voor Veensche Boys





NIJKERK - Het duel tegen hekkensluiter DUNO werd zaterdag 1 februari weliswaar gewonnen door Veensche Boys met 2-3, maar het was een dubbeltje op zijn kant. De Blauwe Helden kwamen op een comfortabele voorsprong van 2-0 en uit niets bleek dat de ploeg uit Nijkerkerveen iets te vrezen had op het voetbalveld in Doorwerth. DUNO kwam echter in het laatste half uur langszij en lang lag Veensche Boys te spartelen, totdat een fout van de keeper van DUNO er alsnog voor zorgde dat Veensche Boys er met de winst vandoor ging.

De wedstrijd werd gespeeld op een hoger gelegen bijveld in Doorwerth. Het hoofdveld was afgekeurd door de scheidsrechter. Zowel op het hoofdveld als het bijveld bleken er meer molshopen te zitten dan toeschouwers. DUNO deed het niet eens onaardig in de beginfase van het duel. De hekkensluiter wist soms gevaarlijk dichtbij de goal te komen van doelman Wessel Bosman, maar de verdediging stond zijn mannetje. Sterker, na 25 minuten spelen werd zelfs de 0-1 gemaakt. Tom van Donselaar schoof de bal binnen. De vreugde van de goal kreeg een dip te verwerken toen twee sterkhouders van Veensche Boys het veld moesten verlaten: Mauro Peters vanwege een rode kaart en Bas van de Grootevheen vanwege een blessure bij de enkel en de kuit. Ook Isaac Quave van Duno kon even voor de thee met rood inrukken na een overtreding. Even na rust kwam Veensche Boys op een comfortabele 0-2 middels een kopbal van Steven van Zanten na een hoekschop. Er leek geen vuiltje aan de lucht, totdat plots DUNO de geest kreeg. Ze scoorden via Bart Schiks (1-2) en Maarten Cohen (2-2). Veensche Boys stond op omvallen en het was slechts een kwestie van tijd dat ook de derde werd gemaakt door de opponent uit Doorwerth. Zover kwam het niet: bij het rondspelen van de bal door de verdediging van DUNO speelde de keeper van DUNO de bal in de voeten van spits Corné Parol. Die was niet zelfzuchtig en liet het scoren over aan aanvoerder Nico van den Brom. Veensche Boys staat door de zege op een zevende plek op de ranglijst.