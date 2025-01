Geschreven door Frank Janssen & George Borghouts | Omroep Gelderland

20 januari 2025 11:45

Duizenden bezoekers op Pokémonbeurs in Nijkerk: 'Duurste kaart 800.000 euro'





NIJKERK - Voor de één is het jeugdsentiment, voor de ander een manier om heel veel geld te verdienen: Pokémonkaarten. Duizenden bezoekers van alle leeftijden kwamen dit weekend naar Nijkerk waar een grote Pokémonbeurs georganiseerd werd. Met kaarten die tussen de tien cent en bijna een miljoen euro waard zijn.

Volgens organisatoren Dave Lindeman en Devin Segitmen zijn er zo'n vier- tot vijfduizend bezoekers gekomen. En die komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland en België. Net als de verkopers die ook overal vandaan komen.

Goede investering

Het begon ooit in Japan in halverwege de jaren negentig: Pokémon. Met games en kaartspelletjes. De gekte rondom het Pokémon-kaartspel lijkt een nieuw hoogtepunt te hebben bereikt en de prijzen rijzen de pan uit. "Het is een investering, zoals vroeger kunst was. Nu koop je dan Pokémonkaarten", vertelt Segitmen.

Dichte doosjes van 1995 tot 2002 zijn veel geld waard. "Maar je ziet ook dat nieuwere kaarten, die net uitkomen, ook een waarde hebben van twee- tot drieduizend euro."

Duurste kaart

De duurste kaart op de beurs is de Illustrater, zeg maar de Heilige Graal van de Pokémonkaarten. Die is - schrik niet - 600.000 tot 800.000 euro waard. Om te zorgen dat de kaart niet zomaar meegenomen wordt staat er een bewaker naast.

Bekijk hieronder de reportage.