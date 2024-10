Geschreven door Esmee van Voorn

30 september 2024 10:36

Duur puntenverlies voor Telstar/Schoonderbeek 1 in Bodegraven





HOEVELAKEN - Na de mooie winst van Telstar 2 in Woudenberg, reisde de selectie vol goede moed af naar Bodegraven voor de terugwedstrijd tegen Vriendenschaar 1. In Hoevelaken eindigde het eerdere duel in een gelijkspel, maar sindsdien heeft Vriendenschaar een sterke reeks neergezet. Voor Telstar een belangrijke wedstrijd om nog mee te doen om de bovenste twee plekken.

In de tweede helft was het Telstar dat direct toesloeg, toen Lois de Korte een strafworp benutte. Maar net zo snel reageerde Vriendenschaar en het werd een echte strijd waarbij de teams om en om scoorden. Ondanks het verbeterde spel van de rood-witten, lukte het ze niet om langszij te komen. Iedere keer als Telstar gevaarlijk dichtbij kwam, had Vriendenschaar een antwoord klaar.

Voorsprong vastgehouden

Na de 11-10 liepen de Bodegravers uit naar 14-10, wat de bezoekers uiteindelijk de das om deed. Met doelpunten aan beide kanten probeerde Telstar het nog wel, maar Vriendenschaar hield de voorsprong vast en de wedstrijd eindigde in een 17-15 nederlaag.

Telstar heeft de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen en wist de vroege achterstand niet meer goed te maken. Toch voelt het als een gemiste kans, want er zat duidelijk meer in het vat. Telstar haalde niet het niveau dat ze hebben. Het potentieel is er zeker; we hebben al vaker gezien dat het team sterk kan terugkomen, zoals tijdens de voorbereiding en in het duel tegen MIA 1 eerder dit seizoen. Nu is het zaak om dat niveau in de laatste wedstrijden weer naar boven te halen.

Laatste thuiswedstrijd

Volgende week staat de laatste thuiswedstrijd van het veldseizoen op het programma, tegen MIA 1. Telstar is vastbesloten om deze derby opnieuw naar zich toe te trekken. De vorige ontmoeting eindigde in een 17-20 overwinning voor de rood-witten.