Geschreven door Loïs de Korte

3 juni 2024 13:04

Een bittere pil voor Telstar/Schoonderbeek 1





HOEVELAKEN - Matige tweede helft van Telstar/Schoonderbeek 1 zorgt voor derde nederlaag op rij. De belangen waren vooraf duidelijk. Telstar moet minimaal bij de beste 4 nummers 3 komen van alle overgangsklassepoules om te handhaven. De 2 punten tegen Swift (A) 1 waren daarbij zo goed als zeker genoeg geweest om dit te bewerkstelligen. Helaas liep het anders afgelopen zaterdagmiddag.

Telstar begon de wedstrijd aanvallend nog vrij sterk. De doelpunten volgden elkaar redelijk snel op. Echter was dit aan de andere kant ook het geval. Aan beide kanten stond het verdedigend niet super. Om en om werd er gescoord waarbij Telstar telkens het eerste doelpunt wist te maken en Swift telkens de gelijkmaker op het scorebord wist te zetten. Saillant was wel dat van de eerste tien doelpunten er zes doelpunten gemaakt werden uit strafworpen of vrije ballen. Tot de 8-8 lukte het geen van beide ploegen om een gat van twee doelpunten te slaan. Net voor rust lukte het Telstar wel waardoor er halverwege een 10-8 score op het bord stond.

Nekslag

Het begin van de tweede helft gaf hetzelfde beeld als de eerste helft. Beide ploegen scoorden weer om en om totdat de bezoekers uit Amsterdam bij een stand van 12-12 weer gelijk wisten te komen. Telstar probeerde met een tactische omzetting het tij weer te keren en de voorsprong in handen te nemen. Echter bleef het spelbeeld hetzelfde en lukte het wederom beide ploegen niet om een gat van twee doelpunten te slaan. Telstar had de meeste kansen in deze fase van de wedstrijd, Swift had echter het hogere rendement waardoor de score gelijk bleef tot 16-16. Toen brak de beslissende fase aan en wist Swift viermaal op rij te scoren en achteraf gezien de nekslag aan Telstar te geven. Telstar gaf niet op en kwam nog terug tot 18-20 maar dichterbij wist het niet meer te komen. Het laatste woord was nog aan de bezoekers waardoor de scheidsrechter affloot bij een 18-21 eindstand.

Duel om handhaving

Een bittere pil voor de equipe van Maarten de Jong en Henk van Ginkel. Ondanks deze nederlaag behoud Telstar de 2e plek op de ranglijst achter kampioen De Meeuwen en op onderling resultaat boven Woudenberg. Die laatste is aanstaande zaterdag de tegenstander. En over de belangen van deze wedstrijd hoeft niet lang gesproken te worden. De winnaar van dit duel handhaaft zich sowieso in de Overgangsklasse. Bij een gelijkspel is Telstar de ploeg die zich handhaaft door een beter onderling resultaat. Bij een verlies van zal Telstar afhankelijk zijn van resultaten op andere velden om te handhaven. Kortom, winnen is het devies, dan is het nergens afhankelijk van en bekroont het een mooi seizoen met handhaving in de Overgangsklasse. Telstar 1 speelt zaterdag om 15:30 tegen Woudenberg 1 op sportpark de Grift en Telstar 2 speelt hier om 14:00 tegen Woudenberg 2.