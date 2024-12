Geschreven door Omroep Gelderland

30 december 2024 10:07

Een frisse duik in het nieuwe jaar? Hier doen ze dat veel eerder





VOORTHUIZEN - Ruim honderd jongeren namen dit weekend een frisse duik in het water van recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen. Ze deden mee aan de 24e oudejaarsduik van World Servants. Deze christelijke stichting stuurt jongeren naar ontwikkelingslanden om scholen, klinieken en gemeenschapshuizen te bouwen. Geld voor hun reis verdienen de jongeren onder meer door mee te doen aan de oudejaarsduik.

World Servants is betrokken bij tal van bouwprojecten in onder meer Ecuador, Ghana, Ethiopië en Roemenië. Medeorganisator van de oudejaarsduik in Voorthuizen Gijs Luigjes is zelf vier keer in Panama geweest in Midden-Amerika.

Samenwerking met lokale partij

In dat land bouwt World Servants een nieuw klaslokaal voor ruim tweehonderd kinderen van een plaatselijke basisschool. "Overal waar we actief zijn werken we samen met een lokale organisatie", legt Gijs uit.

Per project gaan 30 tot 35 jongeren aan de slag, zegt hij. Velen die deze zaterdagmiddag meedoen aan de oudejaarsduik in de recreatieplas Zeumeren hebben een eigen actiepagina om zich te laten sponsoren.

Veel mensenkennis

Ook Ilse Beukema en Lars Zuurman duiken dit jaar het water in. Ze hebben vorig jaar allebei geholpen in Ethiopië bij het bouwen van gemeenschapshuizen. "Het geeft een prachtig gevoel dat je iets voor die mensen daar hebt kunnen betekenen", legt Ilse uit voor de camera van Omroep Gelderland nadat ze het ijskoude water ingesprongen is. "Dat je dat met christenen en niet-christenen kan doen, je neemt heel veel mensenkennis mee terug."

De oudejaarsduik is voor jongeren de kans om eenvoudig sponsorgeld te verdienen voor het bouwproject waaraan ze meedoen. World Servants heeft voor deze editie Zeumeren uitgekozen vanwege de landelijk centrale ligging. Gijs: "Eerder hadden we in meer plaatsen oudejaarsduiken."

Naar Sierra Leone

Een van de anderen jongeren die naar het buitenland willen voor een werkvakantie en een actiepagina hebben, is Tirza uit Ede. Ze wil komende zomer naar Sierra Leone om mee te bouwen aan een middelbare school voor zo'n driehonderd leerlingen. In het regenseizoen is lesgeven nu praktisch onmogelijk doordat het huidige gebouw niet waterdicht is. "Deze kinderen verdienen een goede toekomst en opleiding", vindt Tirza.

Aan de oudejaarsduik zijn ook inzamelingsacties gekoppeld van jongeren die pas in 2026 naar het buitenland gaan, zoals Sophie uit Barneveld. Ze had vrijdagmiddag 260 euro binnen.

Helpen bouwen

Wie wil helpen bouwen in een ontwikkelingsland betaalt een deelnemersbijdrage. In 2025 is dat een bedrag van 3.295 euro. Daar komen, afhankelijk van het land, nog extra ticket- en visumkosten bij. Verder betaalt World Servants de vlucht, het verblijf, plaatselijk vervoer en eten en drinken.