Geschreven door Eljakim Doorneweerd

4 juli 2024 10:20

Een kleine kerncentrale kan prima in mijn dorp, wat vind jij?



Een AI impressie van een kleine kerncentrale. Illustratie: VRMG



VELUWE RANDMEER - Onlangs sprak de provincie in een Statendebat over de mogelijkheid voor een kleine kerncentrale in de provincie Gelderland. Er zal daarom onder de 51 Gelderse gemeenten een inventarisatie gedaan worden hoe zij er tegenaan kijken als dit bij hen zou zijn.

Wat vind jij? Stelling: Een kleine kerncentrale kan prima in mijn dorp! — Veluwe Randmeer MediaGroep (@vrmg_nl) July 4, 2024