Een zomermarkt in ieder Veluws dorp; dit is waarom ze populair zijn



In bijna iedere gemeente worden zomermarkten gehouden, zo ook in Nunspeet. Foto: archief RTV Nunspeet

VELUWE RANDMEER - In alle regio’s van het land is het inmiddels zomervakantie. Dat betekent ook dat de zomerse activiteiten volop lopen, zoals kermissen, braderieën en markten. Als je wil, kun je zo’n beetje elke dag naar een andere markt. Wat maakt deze markten zo populair?

In iedere gemeente uit de streek is wel een markt te vinden deze zomer. Op sommige plekken, zoals in Oldebroek, is er één grote markt, maar op de meeste plekken zijn er meerdere markten in de zomermaanden. Zo ook in Ermelo.

Voor toeristen

Al ruim vijftig jaar wordt hier de Zomeravondbraderie georganiseerd. Ronnie Regeling is sinds zo’n twintig jaar verantwoordelijk voor de organisatie, namens de VVV Ermelo. “De markt is begonnen voor de toeristen, zodat er voor hen ook wat te doen is in het dorp”, legt Regeling uit. “Maar tegenwoordig lopen er ook veel Ermeloërs over de markt.” Op de drukste avonden bezoeken tot zo’n tienduizend mensen de braderie.

Ook in Nunspeet zijn de zomermarkten drukbezocht. “Vooral toeristen vinden het heel leuk. Mensen komen echt speciaal voor de markt en vragen soms ook waar nog andere markten in de buurt zijn”, laat Karin Polinder, medewerker van de VVV, weten. “Veel mensen vinden het gezellig om even over de markt te struinen en dan ergens een kopje koffie te drinken.”

Ondernemers

Voor het succes van de braderie is volgens Regeling een aantal oorzaken te noemen. “De braderie is in de avond, het begint om 18.00 uur, dus als het warm is, is het altijd drukker”, begint hij. “Maar we zien ook dat er de laatste tijd steeds meer ondernemers aanhaken. Ze houden hun winkels langer open en er zijn veel standhouders.”

Campings en parken

Daarnaast is de Veluwe een populaire vakantiebestemming, waardoor er dus veel toeristen zijn. Aan campings en vakantieparken is dan ook geen gebrek in de regio. “Op een dag dat er markt is, zie je een stroom van fietsen vanaf de campings vertrekken”, lacht Regeling.

Veluwse cultuur

Op veel markten kunnen toeristen daarnaast ook, soms letterlijk, proeven van de Veluwse cultuur. “De kraampjes met streekproducten zijn altijd populair”, laat Polinder weten. In Barneveld heeft de markt zelfs de naam van de streek gekregen: Oud Veluwse Markt. Op deze markt worden onder andere volksdansen opgevoerd en zijn er oude ambachten te zien.

