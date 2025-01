Geschreven door Jarno van de Bor

9 januari 2025 16:48

Eerste bewoners van Wonen bij Jaap ontvangen de sleutel





NIJKERK – Op donderdag 9 januari kregen de eerste 42 bewoners van Wonen bij Jaap de sleutels van hun nieuwe woning. Het project bestaat uit zes woongebouwen met in totaal 252 studio’s en appartementen. Deze woningen zijn bedoeld voor jongeren en starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar woningzoekenden uit Nijkerk. De resterende woningen worden in fases opgeleverd, met een verwachte voltooiing in september 2025.

Wethouder Esther Heutink-Wenderich en Michiel van Baarsen, directeur-bestuurder van WSN, verwelkomden de eerste bewoners. Eén van hen is Dalinda Drent (19), die als eerste haar sleutels kreeg. "Ik wilde graag mijn eigen plekje. Bij Wonen bij Jaap kan ik zelfstandig wonen en nieuwe contacten maken. Of ik zin heb om hier te gaan wonen? Natuurlijk heb ik zin! Lekker mijn eigen plekje gaan inrichten."

Woningen voor jongeren en gezinnen

Wonen bij Jaap ligt naast het Jaap van der Krolbad. De helft van de woningen is bedoeld voor jongeren tot 34 jaar, alleen of samenwonend. De andere helft is beschikbaar voor singles, stellen en gezinnen tot 50 jaar. De toewijzing van woningen gebeurt via loting, per inschrijfronde. De tweede inschrijfronde start op maandag 20 januari.

Van Baarsen benadrukt het belang van het project: "We zijn enorm blij dat we ruim 400 woningzoekenden een betaalbare woning kunnen bieden bij Wonen bij Jaap. Dankzij de samenwerking met de gemeente en het conceptueel bouwen kunnen we dit proces versnellen." Wethouder Heutink-Wenderich voegde toe: "Wat een feestelijk moment om de eerste woningen opgeleverd te zien worden. Dit is waar we het voor doen: iedere Nijkerker een passend thuis bieden. Ik wens alle nieuwe bewoners veel woonplezier."

Duurzaam en groen wonen

De woningen zijn instapklaar en voorzien van een keuken, badkamer, gesausde wanden en vloer. Ze zijn duurzaam gebouwd, met zonnepanelen en goede isolatie, wat bijdraagt aan een lage energierekening. Wonen bij Jaap biedt ook gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een paviljoen met wasserette, keuken en lounge, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Buiten is de buurt groen en parkachtig ingericht, wat zowel privacy als sociale ontmoetingen mogelijk maakt.