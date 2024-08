Geschreven door Jarno van de Bor

Eerste editie van Nijkerkse Smaakweek, dit staat er op het programma





NIJKERK - Dit jaar zal voor het eerst de Nijkerkse Smaakweek plaatsvinden. Van 13 tot en met 22 september zullen er in de gemeente verschillende activiteiten plaatvinden die te maken hebben met eten. Het programma voor deze week is nu ook bekend. Veel activiteiten zijn gratis, maar voor sommigen moet een financiële bijdrage geleverd worden.

"In de gemeente Nijkerk worden zoveel verschillende producten gemaakt dat je van ontbijt tot avondsnack uw bord goed kunt vullen met lokale producten", laat Margreet Koele weten. Zij is de projectcoördinator van de Smaakweek. "En ook voor allerlei snacks tussendoor heeft Nijkerk meer dan genoeg te bieden. Tijdens de Smaakweek worden de smaakmakers uit de gemeente Nijkerk in het zonnetje gezet met activiteiten die leuk zijn voor het hele gezin."

Koken op de markt en onthulling Nijkerkse bonbon

Op vrijdag 13 september kan er tussen 11.00 en 16.00 uur op de markt in Hoevelaken gekookt worden met Wijnand Kookt en leerlingen van het Aeres College. Om 15.00 uur wordt bij Chocolaterie Bontom een speciale bonbon gepresenteerd met 'de smaak van Nijkerk'. 's avonds is er tussen 20.00 en 22.30 uur een cursus citruspers maken in het kunstlokaal, hier zitten kosten aan verbonden.

Zaterdagavond 14 september verzorgt Museum Nijkerk tussen 16.15 en 21.00 uur een culinaire stadswandeling. Hierbij worden de Smaakweek en Open Monumentendag gecombineerd. De avond eindigt met een vuurwerkshow. Een dag later is in het Hart van Holland de Epos VERS! beurs. Het bezoeken hiervan is alleen op uitnodiging.

Kunst, TheaterSmaak en een bakwedstrijd

Stichting Volksuniversiteit Nijkerk (VUN) organiseert de kunstlezing 'Smaakvolle Kunst' op maandagavond vanaf 19.30 uur. Hierin wordt verteld welke rol voedsel speelt in de kunst door de eeuwen heen. Een dag later krijgen basisschoolleerlingen in bibliotheek Nijkerk een educatieve voorstelling van TheaterSmaak. De betrokken scholen en groepen worden hierover geïnformeerd.

Op woensdagmiddag 18 september kunnen thuisbakkers aan de slag bij 'Nijkerk Bakt'. Bij deze bakwedstrijd zal een deskundige jury het gebak van Nijkerkse deelnemers beoordelen. De overgebleven taart wordt uitgedeeld aan inwoners van de gemeente en bewoners van een verzorgingstehuis. De taarten kunnen tussen 14.00 en 15.00 uur worden ingeleverd. De locatie van de wedstrijd wordt nog bekendgemaakt.

Gratis kookworkshop

Diezelfde dag organiseert het gezondheidscentrum Nije Veste de kookworkshop 'Geen Pillen maar Paprika' in de keuken van praktijkonderwijs Accent in Nijkerk. Hierin krijgen deelnemers voedingsadviezen om lekker, simpel en gezond te koken. De kookworkshop is gratis toegankelijk, wel zijn er maar 20 plekken beschikbaar dus er wordt aangeraden om je op tijd aan te melden. De workshop is van 17.30 tot 19.30 uur.

Op vrijdag 20 september zal er opnieuw gekookt worden op de markt door Wijnand Kookt en leerlingen van het Aeres College. Ditmaal in Nijkerk. Tussen 11.00 en 16.00 uur zal deze live-cooking sessie bezig zijn. Ook kan je in het Kunstlokaal tussen 19.30 en 22.00 uur je een eigen borrelplank beschilderen.

Foodtruck Festival

Deze dag start ook het SmaakFoodtruckFestival bij het voormalige stadhuis aan de kolkstraat. Hier zullen verschillende foodtrucks aanwezig zijn waar verschillende hapjes, drankjes en maaltijden te verkrijgen zijn. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. Het SmaakFoodtruckFestival duurt tot en met zondag 22 september.

Een dag later openen foodgerelateerde bedrijven hun deuren tijdens de open bedrijven fietsroute. Deze Smaaktour op 21 september leidt je onder meer langs Bieze Food Group, Epos, Arla, Breede Beek, Bouw, Van Dijk’s Blauwebessen, 2 Sisters Storteboom, Bij Boer Dolf en Ambachtenmarkt Brink 42. De bedrijven zijn tussen 10.00 en 14.00 uur te bezoeken.

Wijnen, wijnen, wijnen

Op zondag 22 september wordt het Smaakfestival afgesloten met wijnactiviteiten. De Wijnschool en Proef de Passie organiseren voor de liefhebber van wijn een wandeling langs vier locaties in het centrum. Hier kunnen verschillende wijnen geproefd worden en krijgen deelnemers er een hapje bij. De proefwandeling is tussen 13.00 en 17.00 uur.

Om 19.00 uur start in Theater Streams Breede Beek het 'Wijncabaret' van de Aimabele Schoften. Dit is een muzikale cabaretvoorstelling van Marcel Harmsen, Izak Boom en Ferdinand Biesheuvel over wijn.

Informatie

Meer informatie over de activiteiten van de Smaakweek en eventuele kosten zijn te vinden op de website van Lekker Nijkerk.