Geschreven door Jarno van de Bor

26 september 2024 14:50

Eerste editie Veluwse Fietsdagen trekt ruim 500 deelnemers





VELUWE RANDMEER - Van 17 tot en met 19 september vond de eerste driedaagse editie van de Veluwse Fietsdagen plaats. Door samenwerking van vijf VVV-kantoren op de Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Elburg) gingen ruim 500 fietsers op pad. Deelnemers genoten van verschillende routes door stad, bos, heide en buitengebied.

Onder goede weersomstandigheden vertrokken de fietsers vanaf de verschillende VVV-kantoren. Elke dag was er een andere route van ongeveer 45 kilometer. Voor deze eerste editie werd een speciaal ‘Passe-Partout’ ontwikkeld waarmee deelnemers drie dagen konden fietsen met dagelijks een nieuw vertrekpunt.

Samenwerking met lokale ondernemers

Onderweg konden de deelnemers gebruikmaken van kortingen en aanbiedingen bij lokale ondernemers, zoals horecagelegenheden en verblijfsaccommodaties. Dit stimuleerde fietsers om onderweg een pauze te nemen of te overnachten in de regio. Volgens Suzanne van de Bor van VVV Putten was de betrokkenheid van ondernemers belangrijk voor de sfeer en beleving van de fietsdagen. "De enthousiaste reacties geven ons de energie om ook volgend jaar weer mooie fietsdagen te organiseren!"

De Veluwse Fietsdagen hebben als doel de Veluwe te promoten als fietsbestemming en het toeristenseizoen te verlengen. Door de nieuwe opzet en de positieve reacties van deelnemers lijkt deze opzet goed te werken. Ronnie Regeling van VVV Ermelo gaf aan dat veel fietsers vooral verrast waren door de veelzijdige omgeving van de Veluwe.