Geschreven door Jette Bokkers

23 september 2024 11:31

Eerste punt voor de gepromoveerde Flevo dames





NIJKERK - Een nieuw seizoen is aangebroken voor de dames van Flevo. En na het kampioenschap van afgelopen jaar mogen zij dit jaar aantreden in de eerste klasse waar veelal onbekende tegenstanders te wachten staan. Afgelopen zaterdag trapten de dames in eigen bad af tegen de Ham Da3 uit Krommenie.

De Ham, waar de eerste twee damesteams mee draaien in de topdivisie, werd van tevoren toch wel als een geduchte tegenstander gezien. Coach Margrita Bolink gaf de Nijkerkse speelsters mee om gewoon het eigen spel te blijven spelen en te blijven werken voor elkaar.

Eerste periode

De eerste bal werd gelijk bij het opzwemmen overmeesterd door Lara van de Vliert waardoor de aanval voor Flevo werd ingezet. Het was Thalia Zwart die de bal bij Jette Bokkers op de midvoor kon passen die hem na 38 seconden speeltijd in de touwen kon leggen door een nette backhand. De toon was al helemaal gezet doordat er 60 seconden later een man meer situatie werd binnengeschoten door Vera Molan. De tegenstander kon deze periode zelf ook nog een doelpuntje mee pakken door de Nijkerkse keepster Nora Doornhof te passeren.

In de tweede periode wist de Ham 2 maal te scoren, waardoor de Nijkerkse dames een tandje bij moesten gaan zetten. Het was Jette Bokkers die de 3-3 op het scorebord zette door een afstandsschot. Het was behoorlijk aanpoten voor de dames van Flevo maar toch wisten de tegenstander in de laatste seconden wist te scoren.

Negen speelsters

Met maar negen speelsters was het behoorlijk aanpoten en het hogere niveau was behoorlijk te merken, maar ondanks dat lieten de Nijkerkse dames het spel niet verzaken. ‘Zuinig zijn op de bal en plaats hem alleen als er contact is geweest met de medespeelster’ was de bijdrage van Coach Bolink. Thalia Zwart wist deze periode de score te openen door van een overtalsituatie te profiteren. Waarna de uitploeg nogmaals twee keer het doel konden vinden.

Met een 4-6 achterstand ging Flevo de laatste periode in. Nog 6 minuten moest er alles gegeven worden om het beste resultaat neer te zetten. Het was Marjolein Berghuis die Jette Bokkers kon vinden in een man meer positie die net de bal wist in te tikken. Vera Molan wist het laatste doelpunt van de avond te maken door een fantastisch afstandsschot binnen te schieten en zo de stand gelijk te maken.

Volgende wedstrijd

6-6, een eindstand waar de dames erg tevreden mee mogen zijn. Het eerste puntje in de eerste klasse werd daarom na afloop ook goed gevierd. Volgende week mogen de dames wederom in eigen bad aantreden. Ditmaal tegen Sassenheim da1 om 17.45 uur.