Geschreven door Sophie van der Velden

20 november 2024 14:26

Eerste sneeuw in de regio is gevallen: komende dagen koud en wisselvallig



De eerste (natte) sneeuw is gevallen in Nunspeet. Foto: VRMG



NUNSPEET - Waar de dag begon met voornamelijk regen op de meeste plaatsen in de regio, veranderden de waterdruppels op sommige plekken even in (natte) sneeuw. Zo ook in Nunspeet, waar de sneeuw rond 14.00 uur bleef liggen op daken en auto's.

De weersomstandigheden blijken vandaag op zijn zachts gezegd wisselvallig. Regen, natte sneeuw en zelfs korte onweersbuien wisselen elkaar af in het binnenland. Volgens weersite Weeronline blijft het ook de rest van de middag buiig. Hoewel het zo'n 4 tot 5 graden is, ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Ook vanavond blijven de buien vallen, waarbij de kans op natte sneeuw toeneemt. Temperatuur stijgt

Maar echte winterliefhebbers zullen hun hart deze dagen nog niet op kunnen halen. Hoewel het donderdag en vrijdag nog maximaal zo'n 5 graden wordt en wisselvallig blijft, stijgt de temperatuur richting het weekend. In de nacht van zaterdag op zondag stijgt de temperatuur tot 11 graden. Vanaf zondag zal de temperatuur dan plaatselijk verder oplopen tot 17 graden overdag. De wind neemt toe, maar de buien nemen af.

Op auto's en daken blijft een dun laagje liggen. Foto: VRMG