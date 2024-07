Geschreven door Sophie van der Velden

29 juli 2024 15:36

Egels hebben het zwaar, zo kun jij ze helpen



Het is moeilijk om water en eten te vinden voor egels in de zomer. Foto: Unsplash

VELUWE RANDMEER - Egels kunnen vanaf nu geboren worden, maar het wordt de jonge dieren niet makkelijk gemaakt. Natuurmonumenten waarschuwt dat er in veel tuinen weinig water en insecten te vinden zijn. Als gevolg dreigen veel jonge egels te verhongeren.

Egels worden geboren tussen eind juli en eind oktober. De vrouwtjes krijgen eens per jaar 3 tot 6 jongen. De egeltjes worden blind en doof geboren. Vlak na de geboorte zijn ze ook nog zo goed als kaal. Na ongeveer twee weken openen de ogen van de egeltjes en krijgen ze sterkere stekels. Zes weken na de geboorte zijn de jonge egels al zelfstandig. Ze zoeken zelf hun eten bij elkaar.

Natuurlijke vijand

Wist je dat de grootste vijand van de egel de mens is? De beestjes worden vaak overreden door auto’s, maar ook land- en tuinbouwgif is schadelijk voor de egels. Daarbuiten heeft het dier weinig natuurlijke vijanden. Een ander probleem voor de dieren vormt het voedsel- en watertekort in de zomer. De tuinen zijn te netjes en er liggen te veel tegels. Natuurmonumenten deelt tips om je tuin 'egel-vriendelijk' te maken.

1. Minder tegels, meer planten

Haal je tegels weg en zet er bloeiende, inheemse planten voor in de plaats. Egels zijn insecteneters. In een gevarieerde tuin zitten veel insecten. Dat betekent dus meer voedsel voor de egels.

2. Een rommelhoekje

Laat wat tuinafval liggen in een rommelhoekje. Tussen bladeren en dode plantjes leven heel wat insecten. Voor de egel is het een beschutte plek om weg te kruipen.

3. Groentetuin

Leg een moestuintje aan. Een groentetuin trekt veel slakken aan en die vormen weer een goede maaltijd voor de egels. Egels kunnen wel 40 slakken per nacht opeten.

4. De egelsnelweg

Leg een zogenaamde egelsnelweg aan in je tuintje. Door de beschuttingen rondom de tuinen, moeten egels over de weg, met vele aanrijdingen als gevolg. Een egelsnelweg is een doorgang in je schutting van 15x15 centimeter, of een tunneltje onder de schutting door. Zo kunnen de egels van de ene naar de andere tuin lopen.

Wil je meer doen voor de egels? Klik hier voor alle tips van Natuurmonumenten.