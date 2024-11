Geschreven door Sophie van der Velden

19 november 2024 12:15

Eigen bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk vanaf 1 december, andere gemeenten hebben moeite



Gemeente Nijkerk begint volgende maand met het innen van de eigen bijdrage. Foto: VRMG



NIJKERK - Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk met een eigen inkomen moeten vanaf 1 december een eigen bijdrage van 105 euro per persoon per maand betalen aan de gemeente. De overheid voerde dit in vanaf 1 juli 2024, maar in de praktijk bleken veel gemeenten moeite te hebben met de uitvoering hiervan.

Meerderjarige vluchtelingen uit Oekraïne die een eigen inkomen van meer dan 500 euro hebben, moeten van het Rijk vanaf 1 juli een eigen bijdrage betalen. Gemeenten kregen zes maanden de tijd om de regeling te implementeren. De bijdrage is bedoeld om de kosten voor gas, licht en water te dekken. De overheid vindt het redelijk dat vluchtelingen uit Oekraïne een eigen bijdrage betalen, omdat de oorlog voort blijft duren. Voor vluchtelingen uit andere landen is de eigen bijdrage al van toepassing. Vast bedrag

De hoogte van de eigen bijdrage is een vast bedrag. Het gaat om 105 euro per persoon per maand. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen is de eigen bijdrage maximaal 210 euro. Daarnaast kan ook om een eigen bijdrage gevraagd worden wanneer er voor de vluchtelingen gekookt wordt op de woonlocatie. Hoewel deze bijdrage dus al vanaf 1 juli geïnd had moeten worden, blijkt dit op veel plekken niet gelukt te zijn. Zo ook in Harderwijk. Voor zover bekend wonen zo'n 50 tot 60 Oekraïense vluchtelingen in Harderwijk die werken, en dus de eigen bijdrage zouden moeten betalen. Implementatie

In september stelde lokale partij Harderwijk Anders schriftelijke vragen over de verplichte eigen bijdrage. Volgens het college kost het tijd om het proces van de eigen bijdrage te implementeren. Ook zou de gemeente toegang moeten krijgen tot het registratiesysteem van de UWV, om zo te kunnen zien welke vluchtelingen werken. Het college hoopt dat dit op korte termijn geregeld wordt en laat weten op 1 januari te willen beginnen met het innen van de eigen bijdrage. Vanaf die datum zijn gemeenten ook wettelijk verplicht om te innen. In een aantal gemeenten uit de streek wordt de eigen bijdrage op dit moment al wel geïnd. Onder andere in Nunspeet en Barneveld wordt dit sinds november gedaan. Niet met terugwerkende kracht

In Nijkerk gaat de eigen bijdrage dus vanaf 1 december geïnd worden. De gemeente laat weten dit niet met terugwerkende kracht tot 1 juli te gaan doen, omdat dit zou betekenen dat de vluchtelingen ineens een grote som geld moeten betalen. Daarnaast heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook geadviseerd aan de gemeenten om dit in verband met de complexiteit niet te doen.