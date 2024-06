Geschreven door Sierou de Vries

23 juni 2024 16:54

Eigenaren graven gezocht: "Een graf zit niet in de erfenis"





NIJKERK – De gemeente Nijkerk vraagt eigenaren van graven zich te melden. Het gaat hierbij om graven, waarvan niet duidelijk is wie de rechthebbende is. Er zijn nog 120 graven, waarvan onbekend is voor de gemeente wie de eigenaar is. Petra van Reenen verwerkt de administratie van de begraafplaatsen: “Het is niet onze bedoeling om de graven te ruimen. We willen vooral onze administratie op orde hebben.” Het is alleen niet zo makkelijk als het lijkt, een erfgenaam is niet automatisch eigenaar van een graf. Het zit niet in de erfenis. “Het graf gaat dus niet automatisch naar de langstlevende of naar de kinderen.”

Begin dit jaar waren er nog 155 graven waarvan de gemeente geen idee had van wie de eigenaar was. Na de oproep op de website, een oproep op de gemeentepagina in De Stad Nijkerk en op social media, reageerden er 35 mensen. “Het is een extra service van de gemeente Nijkerk om te achterhalen wie de eigenaren zijn. We zijn er niet toe verplicht, daardoor is het ook jarenlang niet gebeurd. We maken nu een inhaalslag. Omdat we graag onze eigen administratie op orde willen hebben, kijken we niet alleen naar de graven, waarvan het graftermijn bijna verlopen is, maar naar alle ‘onbekende graven’.” Karen Willemsen, beleidsmedewerker openbare ruimte, vult aan: “We zijn heel zorgvuldig en voorzichtig in het proces. Het kan een emotionele aangelegenheid zijn.”

Eigenaar graf

Veel begrafenisondernemers vragen automatisch wie de rechthebbende is van het graf, bij een uitvaart. Er is een handtekening nodig om te begraven en er wordt dan afgesproken wie er zorg gaat dragen voor het graf. Tot daar gaat het ook vaak wel goed, hoewel het niet de taak is van de uitvaartbegeleider. “Er is altijd wel iemand die op dat moment zegt de verantwoordelijkheid over het graf te nemen. Maar wanneer dat niet bij iedereen bekend is en die persoon valt zomaar weg, dan heb je dus geen eigenaar meer van het graf.”

Begrafenisondernemer Wim van de Veen zegt ook altijd goed geholpen te worden door de gemeente Nijkerk: “Mocht er een graf zijn, waar iemand bij begraven wil worden, dan kijken zij voor mij wie de eigenaar is. Of als er een vermoeden is van een graf in de familie, dan kijkt de gemeente ook altijd verder. In Nijkerk kijken ze echt verder, dat is in andere gemeentes wel anders.” Van de Veen is zelf wel verbaasd dat er zelfs van relatief jonge graven geen eigenaren bekend zijn. “Je zou zeggen dat dat nog in de administratie opgenomen moet zijn van de gemeente of dat de familie daarvan wel op de hoogte is.”

Rechthebbende beslist

Het is belangrijk om duidelijk te hebben wie de rechthebbende is. Petra: “Diegene is niet alleen ons contact en aanspreekpunt over het onderhoud van het graf, maar dat is ook de persoon die beslist wie er wel of niet in het graf bij komt. En diegene die beslist of het termijn doorgaat of dat het graf geruimd gaat worden.” Karen: Spreek er met elkaar over. Maak het bespreekbaar in de familie. Praat over de dood en weet van elkaar wie eigenaar is van het graf en wat dat betekent. Want zo kom je niet voor verrassingen te staan, wanneer je keuzes moet maken. Of wanneer je denkt dat het allemaal wel goed komt en je denkt dat je plekje voor later zeker is.”

Ruimte genoeg

Er is geen paniek wanneer het gaat om ruimte op de begraafplaatsen. Karen: “We hebben tot 2050 voldoende plekken om te begraven. Om de 5 jaar maakt de gemeente Nijkerk een analyse over de verwachte aantal nodige plekken. Er wordt rekening gehouden met groei van de gemeente en de vergrijzing. Daarnaast kiezen steeds meer mensen voor cremeren. Met de groei van de gemeente ontstaan er ook weer nieuwe wensen, rituelen en trends binnen de gemeente. Denk aan de wens van natuurbegraafplaatsen en Islamitische begraafplaatsen. Maar voorlopig is er nog de grootste behoefte aan traditioneel begraven binnen de gemeente.”

Nijkerkerveen

Karen: “In Nijkerkerveen hebben we hele andere gesprekken. Daar volgen we ook echt een heel ander traject. We gaan daar de begraafplaats uitbreiden en dat betekent dat er graven echt geruimd moeten worden. Dit staat echt helemaal los van onze zoektocht naar eigenaren van graven.”

Wel worden daar ook eigenaren gezocht, die staan op de lijst, die de gemeente op de website publiceert.

Bordjes bij graven

Een jaar voor einde grafrecht wordt de eigenaar aangeschreven dat het termijn afloopt. Daartoe is de gemeente verplicht. “Is de eigenaar niet bekend? Dan plaatsen wij een bordje bij het graf met het verzoek om contact op te nemen met de gemeente. Ook is er bij de begraafplaats zelf een lijst met graven waarvan wij de eigenaar zoeken. In geval van verhuizing van de rechthebbende buiten de gemeente, proberen we de eigenaar aan te schrijven. Veel gemeentes werken daarin mee,” aldus Petra.

AVG

Petra: “Het enige lastige is de wet op de privacy. Wanneer wij wel weten wie de eigenaar is van een graf, dan kunnen we die gegevens niet met iemand delen. Dus als ik gebeld wordt met die vraag. Dan kan ik niet helpen. Hiermee geef ik dus aan hoe belangrijk het is om wel vast te leggen wie het recht heeft op een graf. In geval van overlijden, zijn wij, de gemeente, ook altijd degene die contact op nemen met de eigenaar.”

Contact gemeente

Neem contact op met de gemeente Nijkerk wanneer er vragen zijn. Kijk op de website van de gemeente Nijkerk voor meer informatie over de begraafplaatsen en graven of mail naar [email protected]. Bellen kan ook. Het algemene telefoonnummer is 033 – 247 22 22.