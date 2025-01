Geschreven door Jarno van de Bor

14 januari 2025 10:25

Elephant Parade kleurt Nijkerk: kunst en natuurbehoud in de schijnwerpers





NIJKERK – Vanaf 14 februari verandert de gemeente Nijkerk in een openluchtmuseum met de komst van de Elephant Parade. Deze internationale reizende tentoonstelling van kleurrijke olifantensculpturen is een samenwerking tussen Elephant Parade en Nijkerk Cultuur & Creatief. De sculpturen worden tentoongesteld in Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk.

De Elephant Parade is wereldwijd bekend en heeft als doel aandacht te vragen voor het behoud van olifanten in het wild. Elk kunstwerk is uniek en gemaakt door nationale en internationale kunstenaars. De gemeente Nijkerk is de eerste locatie in Nederland die dit jaar de sculpturen mag verwelkomen.

Lokale en internationale kunstenaars

Voor de Nijkerkse editie ontwerpen vijf kunstenaars speciaal een olifantensculptuur:

Monique van Zuidam, bekend om haar illustraties met krachtige zwarte lijnen, schildert een staande olifant live tijdens een evenement.

Capar Cruse, streetartkunstenaar, creëert een staande olifant met zijn kenmerkende graffiti- en airbrushstijl.

Berna Doppenberg-Saers schildert een zittende olifant, versierd met kleurrijke bloemenmotieven.

Cindy Pielstroom, voormalig presentatrice en fotomodel, schildert ook een zittende olifant.

Majo Portilla, een Nederlands-Zuid-Amerikaanse kunstenaar met internationale erkenning, brengt haar eigentijdse, kleurrijke stijl aan op de vijfde olifant.

De 25 olifantenbeelden worden verspreid over de gemeente geplaatst. Het doel is niet alleen om inwoners en bezoekers van kunst te laten genieten, maar ook om bewustwording te creëren over de bedreigingen waarmee olifanten in het wild te maken hebben.

Lees ook: Na Londen, Bangkok en Rio de Janeiro strijkt de Elephant Parade nu neer in de gemeente Nijkerk

Toegankelijk evenement

De tentoonstelling is gratis en biedt een laagdrempelige manier om kunst en natuurbehoud samen te brengen. De Elephant Parade is te zien van 14 februari tot 4 april.