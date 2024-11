Geschreven door Eljakim Doorneweerd

26 november 2024 14:00

Elephant Parade naar Nijkerk, kunstenaars gezocht!





NIJKERK - De wereldberoemde Elephant Parade strijkt vanaf april neer in Nijkerk! Deze unieke expositie van handbeschilderde olifantenbeelden, ontworpen door internationale kunstenaars, zet kunst in als middel voor bewustwording en behoud van de bedreigde Aziatische olifant.

Van 14 februari tot en met 4 april 2025 vormt de gemeente Nijkerk een podium voor deze bijzondere kunstcollectie. Verspreid door Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken kan iedereen de kunstwerken ontdekken en genieten van een unieke combinatie van creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Kunstenaars gezocht

Elephant Parade is op zoek naar kunstenaars! De organisatie zegt hierover: 'Stuur je ontwerpschets of mail voor meer informatie en vragen naar [email protected] en misschien gaat jouw olifant wel deel uitmaken van Elephant Parade Nijkerk! Mocht jouw olifant uitgekozen worden dan teken je een agreement met Elephant Parade en wordt een blanco olifant in bruikleen gegeven om door jou gedecoreerd te worden. Als hij klaar is zal jouw olifant officieel deel uit gaan maken van ‘de kudde’ en een officiële Elephant Parade olifant worden die met de parades mee over de wereld zal trekken. Overal waar de olifant te zien is zal jij als kunstenaar genoemd worden en ook zullen we op onze social media-kanalen aandacht besteden aan jou en jouw olifant. Help jij ons met jouw olifant mee om aandacht te vragen voor het behoud van de olifant?! Je kan je aanmelden tot 16 december.'