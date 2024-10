Geschreven door Sierou de Vries

28 oktober 2024 10:58

Ellie Boot 30 jaar predikant in De Eshof: 'Ik snap niet dat andere dominees weggaan uit Hoevelaken!'





HOEVELAKEN – Ellie Boot vierde zondag 27 oktober haar 30-jarig jubileum als predikant in de Eshofgemeente. Ellie houdt niet van verrassingen, het enige wat ze deze zondag in de hand had, was de kerkdienst die ze zelf voorging. Een dienst waar ze de zorgen uitsprak over de enorme terugloop van kerkgangers, het sluiten van de kerken. En terwijl zij dat uitsprak, keek ze vol dankbaarheid de volle kerkzaal rond. Want voor deze viering waren veel gemeenteleden en ook niet gemeenteleden naar De Eshof gegaan. Na de kerkdienst was er een klein gevarieerd muziekprogramma om dit bijzondere jubileum te vieren.

Een stralend middelpunt was Ellie, hoewel ze voor de kerkdienst aan de voorzitter van de Kerkenraad, Eunice, zich had laten ontvallen dat ze niet houdt om in het middelpunt van de belangstelling te staan: “Best bijzonder voor iemand die al zoveel jaren voorgaat in een dienst.” Het was volgens haar tijd voor Ellie om te mogen ontvangen en oogsten, na zoveel jaren in de gemeente. En dat werd gevierd met muziek, de taal die Ellie spreekt, waar ze zo van houdt. Ellie zelf ook actief in musicals en andere zanggroepen liet zich dat wel vallen.

Er zit muziek in De Eshof

De Cantorij en Free, de twee koren van de Eshof hadden zich verenigd en zongen twee liederen, naast Edwin Schimscheimer die het lied Engel ten gehore bracht en eigenwijs genoeg was om nog een extra lied te brengen als afsluiter was er een strijkkwartet voor een miniconcert.

Het koor zingt Boot toe. Foto: VRMG

Stralend op de stoel en af en toe met een grote glimlach omkijkend naar alle mensen om zich heen, genoot ze zichtbaar van het geheel. Veel Eshofleden hadden een kaart aan Boot geschreven, die hing als een slinger aan de muur. Zodat Ellie na de dienst, in alle rust de persoonlijke berichten kon lezen.

Stil

Boot was stil, met een mond vol tanden. Hoe iedereen dit had kunnen oefenen, zonder dat zij hier vanaf wist. “Het is zo mooi gedaan allemaal! Dank!” Het is uitzonderlijk dat een predikant zo lang bij één gemeente blijft. Boot: “Er zijn zoveel leuke predikanten in het dorp geweest bij de andere kerken. En ik snap echt niet dat ze na een paar jaar dan weer ergens anders naartoe gingen. Het is zo leuk hier! En dat komt door jullie!”