Geschreven door Hans Stam

14 oktober 2024 11:23

Enorme deceptie na forse nederlaag voor Sparta Nijkerk VR1





NIJKERK - De vrouwen van Sparta Nijkerk hebben afgelopen zaterdag een flinke nederlaag moeten incasseren. Door een hele snelle 0-2 achterstand liepen de vrouwen van Sparta Nijkerk de hele wedstrijd achter de feiten aan en verloren uiteindelijk met 1-5.

Met het gevoel vooraf was niks mis. Voetballend zat er een stijgende lijn in de afgelopen weken en de Spartanen kwamen dan ook met vertrouwen het veld op. Maar dat vertrouwen kreeg een flinke dreun toen Be Quick al na 3 minuten op voorsprong kwam en die score zelfs verdubbelde in de 8e minuut. Beide keren kwam er een bal van achteruit en was het met name de sterke balvaste spits die ervoor zorgde dat er gescoord kon worden. Daarbij moet gezegd worden dat de verdediging van Sparta Nijkerk bepaald nog niet wakker was.



Initiatief

De Spartanen pakten vervolgens het initiatief in de wedstrijd, kregen meerdere goede kansen op de aansluitingstreffer en zelfs meer, maar er werden ontzettend veel verkeerde keuzes gemaakt richting het doel van de tegenstander. Het ontbrak de aanvallers ook aan enige vorm van egoïsme om de bal gewoon tegen de touwen te jagen. In plaats daarvan werd het balletje breed gelegd, waar de felle verdedigers van Be Quick vervolgens wel raad mee wisten.

Eerste aanval gelijk een goal

Zo brak de rust aan met een 0-2 achterstand. Nog geen man overboord, want kansen genoeg en dus ook nog vertrouwen in een goede 2e helft. Maar ook die begon net zo beroerd als de 1e helft. De eerste de beste aanval van Be Quick leverde de 0-3 op. Opnieuw de sterke spits die knap uit de draai raak schoot. Dit was een grote dreun voor de Spartanen, die dit niet meer te boven kwamen. Voetballend was het echt niet minder, maar Be Quick bleef bijzonder effectief in het benutten van hun kansen en zo werd het 0-4 in de 67e minuut..

Sparta Nijkerk probeerde het zeker nog wel met veel mankracht naar voren. Het leverde de 1-4 op van Daphne Buxtorff (assist Djoni Janssen) in de 74e minuut, maar daar bleef het bij. Diep in blessuretijd maakte Be Quick er vanuit een corner zelfs nog 1-5 van.

Op scherp zetten

Een totale deceptie voor Sparta Nijkerk, die goed geanalyseerd moet worden. Zulke wedstrijden kunnen er altijd tussen zitten in een seizoen, maar wel zaak om de boel weer op scherp te zetten richting de uitwedstrijd van volgende week tegen de nummer 2 Heerenveense Boys VR1.