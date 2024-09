Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Ermelo spant de kroon in de regio: grootste aantal permanente bewoners op vakantieparken, Oldebroek minste





VELUWE RANDMEER – Het aantal mensen dat woont op een vakantiepark stijgt snel. Begin dit jaar waren er zo’n 59.000 Nederlanders die permanent een plekje hebben gevonden in een huisje of caravan, dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Gelderland springt eruit als provincie met het hoogste aantal bewoners: maar liefst 10.500 mensen wonen hier op een vakantiepark, goed voor bijna een zesde van het landelijke totaal.

Hoewel permanent wonen op vakantieparken officieel niet is toegestaan, kunnen gemeenten uitzonderingen maken. Sommige vakantiehuizen worden aangewezen voor permanente bewoning. Deze huisjes trekken vaker dan gemiddeld mensen met financiële problemen of een uitkering aan. Ook wordt de groep vakantieparkbewoners steeds diverser: het zijn vaak mensen die nog maar kort in Nederland wonen en er is een opvallend hoger percentage ouderen en alleenstaanden. Zo woont 30 procent van de vakantieparkbewoners alleen, tegenover een landelijk gemiddelde van 19 procent.

Grote verschillen tussen gemeenten

De cijfers van het CBS laten zien dat de aanwezigheid van vakantieparkbewoners sterk verschilt per gemeente. In Ermelo wonen per 10.000 inwoners maar liefst 370 mensen op een vakantiepark, gevolgd door Nunspeet (155), Putten (120) en Harderwijk (115). Elburg telt 100 vakantieparkbewoners per 10.000 inwoners, terwijl dit aantal in Nijkerk op 77 ligt, gevolgd door Barneveld (62) en Oldebroek (29).

Uitdagingen voor gemeenten

Gemeenten staan voor de uitdaging om een balans te vinden tussen handhaving van de regels en het bieden van woonruimte voor kwetsbare groepen. De druk op de woningmarkt speelt hierin een grote rol, maar tegelijk brengt het permanent wonen op vakantieparken ook vraagstukken met zich mee over voorzieningen en leefbaarheid.



