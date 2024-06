Geschreven door Ari-jan van de Bunt

8 juni 2024 11:20

Ernstig ongeval in Kootwijkerbroek



Ernstig ongeval in Kootwijkerbroek. Foto: Persbureau Heitink

KOOTWIJKERBROEK - Op de kruising Garderbroekerweg met de Kapweg in Kootwijkerbroek heeft vrijdagavond een zeer ernstig ongeval plaatsgevonden.

Een jonge vrouw op een fiets kwam hard in botsing met een auto. Het meisje raakte bij het ongeval bewusteloos en werd lange tijd gereanimeerd. Meerder ambulance en een traumhelikopter kwamen terplekke.

De aanleiding voor het geval is nog onduidelijk. De automobilist is na het ongeval doorgereden. De politie doet hier onderzoek naar

Het ongeval gebeurde in vlak in de buurt van de tractorpulling in Kootwijkerbroek, precies tijdens de uitloop van dit evenement.

Bron: Persbureau Heitink