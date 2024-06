Geschreven door Eljakim Doorneweerd

Europese verkiezingen: wat kan Europa betekenen voor onze regio?





VELUWE RANDMEER – De Europese Verkiezingen zijn in aantocht. Op donderdag 6 juni mag Nederland naar de stembus om te stemmen voor het Europees Parlement. Voor de Veluwe Randmeer staan er negen kandidaten op de lijst. Vandaag stellen we hen de vraag: wat kan Europa beteken voor onze regio?

Hieronder de kandidaten op alfabetische volgorde. Van drie kandidaten hebben we tot op heden geen reactie ontvangen.

Inge-Marie de Boer, Barneveld

JA 21, nummer 7 op de lijst

"Om ondernemers te ontlasten moeten er voor elke regel die verzonnen wordt, twee worden afgeschaft. Ik kom zelf uit Barneveld, een dorp dat al meer dan acht jaar lang de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland is. Ik ben daar trots op en ik vind daardoor dat we ondernemers moeten koesteren, en niet wegpesten door te veel regeltjes. Als laatst moeten we nooit instemmen met Europese belastingen, die dan bovenop de toch al hoge Nederlandse belastingdruk komen."

"Barneveld, de Gelderse Vallei en de Veluwe staan bekend om het prachtige boerenlandschap. De Europese Green Deal maakt het op dit moment ontzettend moeilijk voor jonge boeren om hun familiebedrijf op te volgen. Ik vind dat echt jammer want dat is kennis en kunde die we over generaties lang hebben opgebouwd. En bovendien onderhouden deze met veel zorg het landschap. Ik vind dat dat behouden moet blijven en dat we deze sector moeten behouden terwijl we tegelijkertijd inzetten op innovatie en verduurzaming."

Eppo Bruins, Ermelo

ChristenUnie, nummer 15 op de lijst

"Veel natuurwetgeving en duurzaamheidsdoelen zijn gezamenlijk in Europa vastgelegd in Brussel. Om een goede afweging te maken tussen woningen, bedrijvigheid, natuur en de energietransitie is het nodig op Europees niveau mee te praten over die zaken. Want niet alles kan overal in een dichtbevolkt land als Nederland.

Woningbouw is ook belangrijk, zodat wonen weer betaalbaar wordt - met name voor jonge mensen. Daarvoor moeten we uit de vergunningencrisis zien te komen en dat kan alleen via Brussel."

