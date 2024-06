Geschreven door Eljakim Doorneweerd

2 juni 2024

Europese verkiezingen: wat moeten we doen met de wolf?





VELUWE RANDMEER – De Europese Verkiezingen zijn in aantocht. Op donderdag 6 juni mag Nederland naar de stembus om te stemmen voor het Europees Parlement. Voor de Veluwe Randmeer staan er negen kandidaten op de lijst. Wat is hun mening over de wolf in Nederland?

Hieronder de kandidaten op alfabetische volgorde. Van drie kandidaten hebben we tot op heden geen reactie ontvangen. We legden de vraag aan hen voor: wat moeten we doen met de wolf? Afschieten of niks doen?

Inge-Marie de Boer

JA 21, nummer 7 op de lijst



"Ik denk dat het verstandig is om de wolf actief te gaan beheren. Lokale boeren op de Veluwe uiten constant hun zorgen over de wolf, dode schapen en de veiligheid van jonge kinderen. Een wolfwerend raster houdt zo’n wolf echt niet tegen. Sommige boeren verkopen daardoor hun hele veestapel. Het is tijd dat we deze boeren echt eens serieus gaan nemen. De Europese Commissie heeft de mogelijkheid om de wolf minder te beschermen zodat er meer mogelijkheden zijn voor beheer."

Eppo Bruins, Ermelo

ChristenUnie, nummer 15 op de lijst

"Wildbeheer is nodig, want de wolf heeft geen natuurlijke vijanden. En er is slechts plek voor een handjevol wolven op die kleine postzegel die Veluwe heet."



Geert Kraaijeveld, Barneveld

SGP, nummer 31 op de lijst

"De wolf is een mooi dier en heeft ruimte nodig in de vrije natuur en niet in het aangelegde park in Nederland."

Hendri Nortier, Barneveld

D66, nummer 14 op de lijst

"Deze discussie is veel te gepolariseerd geraakt. Vanuit behoud en versterking van de natuur draagt de wolf enorm bij aan de versterking van de biodiversiteit. Ik zeg niet dat we niets moeten doen, maar afschieten ben ik geen voorstander van. In Duitsland en België zien we dat er andere maatregelen zijn getroffen en er een daling is te zien van het aantal wolf aanvallen. Ik vind dat we veel meer daarvan moeten gaan leren hoe we beter kunnen samenleven met de wolf i.p.v. het idee dat we de wolf moeten bestrijden dan wel beheren."

Lambert Polinder, Doornspijk

SGP, nummer 12 op de lijst

"Afschieten. Stem SGP. Spaart wel de geit maar niet de wolf (met een knipoog)."

Steven de Rooij, Nunspeet

Van de Regio, nummer 7 op de lijst

"Ik geloof dat we de natuur in de basis zoveel mogelijk met rust zouden moeten laten; en waar nodig moeten sturen i.p.v. ingrijpen. Het is een prachtig dier dat blijkbaar een thuis heeft gevonden in Nederland. Dat gezegd, zijn ook de problemen evident. Subsidies voor wolfwerende maatregelen en kennis over de wolf zijn een eerste oplossing — zoals bijv. in Elburg en Oldebroek. Als we zo in redelijkheid kunnen samenleven met de wolf heeft dit de voorkeur. Het is een bedrijfsrisico voor de veehouder, dat zoals alle bedrijfsrisico’s gemitigeerd kan worden. Waar dit niet afdoende is en de belangen van veehouders, of de samenleving als geheel, geschaad worden, moeten gemeenten en/of provincies zoveel mogelijk de autonomie houden om zelf te bepalen hoe zij omgaan met het ‘controleren van de wolvenpopulatie'."



Van onderstaande drie kandidaten hebben we (nog) niks ontvangen.



Arjan de Kok, Noordeinde

Belang van Nederland (BVNL), nummer 12 op de lijst

Melih Uzun, Harderwijk

D66, nummer 16 op de lijst