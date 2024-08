Geschreven door Jarno van de Bor

15 augustus 2024 9:36

Explosie bij Nijkerkse woning aan de Boomgaard



Foto: A1 Mediagroep



NIJKERK - Een explosie aan De Boomgaard in Nijkerk heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor schade aan een voordeur en brievenbus gezorgd. Hoewel de explosie 's nachts plaatsvond werd pas om 7.30 uur in de ochtend melding gedaan door een omwonende.

De politie is gestart met een buurtonderzoek. Over de toedracht is verder nog niets bekend gemaakt. Bij de explosie raakte niemand gewond.