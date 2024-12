Geschreven door Marco Loef | GLD

19 december 2024 16:55

Explosies Nijkerk: derde verdachte aangehouden





NIJKERK - Er is donderdag een derde verdachte aangehouden naar aanleiding van de explosies in Nijkerk vorige maand. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Ridderkerk. Dinsdag werden al een 19-jarige man uit Rotterdam en een 28-jarige man uit Schiedam opgepakt. De drie zitten vast.

In de nacht van 25 op 26 november vond er een explosie plaats bij een huis aan de Wikke in Nijkerk. Een nacht later, die van 26 op 27 november, vond er een explosie plaats bij een woning aan de Isaac Sweersstraat. In de vroege ochtend van 29 november was een woning aan de Goudenregenlaan doelwit. De politie gaat uit van gerichte acties en onderzoekt het verband.

Mogelijk verband met verdacht pakketje

De politie kijkt ook naar een mogelijke link met het aantreffen van een verdacht pakketje aan de Amersfoortseweg in Nijkerk, op 6 december. In dat pakketje werd explosief materiaal aangetroffen dat elders tot ontploffing is gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Ook kijkt het onderzoeksteam naar een mogelijk verband met een explosie aan de Piet Mondriaanstraat in Tiel, in de nacht van 3 op 4 december.

De drie aangehouden personen worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij meerdere incidenten in Nijkerk. Het verdere onderzoek loopt nog altijd. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Lees ook: Twee verdachten opgepakt voor explosies in Nijkerk