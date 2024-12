Geschreven door Jarno van de Bor

9 december 2024 17:10

Explosies Nijkerk: politie spreekt van gerichte acties en gaat uit van een verband





NIJKERK - De politie onderzoekt drie explosies die in korte tijd plaatsvonden bij woningen in Nijkerk. De incidenten worden gezien als gerichte acties en er lijkt sprake van een verband. Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, spreekt de politie van een groot risico voor de veiligheid.

De eerste explosie gebeurde in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 november aan De Wikke. Een nacht later, van dinsdag 26 op woensdag 27 november, werd een woning aan de Isaac Sweersstraat getroffen. Het derde incident vond plaats op vrijdagochtend 29 november aan de Goudenregenlaan.

Zorgwekkend

Volgens de politie zijn de explosies zorgwekkend omdat ze niet alleen schade veroorzaken, maar ook gevaarlijk zijn voor bewoners en omwonenden. Om die reden wordt het onderzoek met grote zorgvuldigheid uitgevoerd.

De politie roept mensen op die meer weten over de incidenten, of die beeldmateriaal hebben, zich te melden. Tips kunnen telefonisch doorgegeven worden via 0900-8844 of via een online tipformulier. Hier kunnen ook bestanden en beelden worden toegevoegd.

Anoniem melden

Wie anoniem wil blijven, kan contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze organisatie staat los van de politie en zorgt ervoor dat een melding niet naar de afzender is te herleiden. De politie benadrukt dat alle informatie, hoe klein ook, van groot belang kan zijn voor het onderzoek.

Bekijk hieronder de gesloten woningen en de locaties van de explosies. De locaties zijn i.v.m. privacy niet exact nauwkeurig, maar geven een beeld van de spreiding in de gemeente.