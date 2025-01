Geschreven door Jarno van de Bor

15 januari 2025 19:23

Expositie Nijkerkse kunstenaars in Kunstkelder Putten



Enkele werken van Nijkerkse kunstenaars. Foto: 'Expositie Beeldend Nijkerk'



PUTTEN – Twintig vrijetijdskunstenaars uit Nijkerk tonen hun werk in de Kunstkelder van het gemeentehuis in Putten. De expositie, onder de naam 'Beeldend Nijkerk', is te zien van 31 januari tot en met 1 maart 2025.

De meeste exposanten zijn verbonden aan de Open Ateliers van Kreativiteitscentrum De Brink in Nijkerk. De werken variëren sterk in stijl en techniek, waardoor bezoekers een gevarieerde collectie kunnen verwachten. Er zijn schilderijen, tekeningen, beelden en sieraden te bewonderen. Veelzijdigheid in beeldende kunst

De schilderijen en tekeningen lopen uiteen van superrealistisch tot abstract. Sommige werken zijn fijn en gedetailleerd uitgewerkt, terwijl andere juist grof en expressief zijn. Ook de sculpturen zijn divers. Veel beelden zijn uit steen gehouwen, maar er zijn ook werken in brons en andere materialen. Daarnaast zijn er sieraden van edelsteen, waarvan sommige in zilver zijn gezet. De expositie wordt op vrijdag 31 januari om 20.00 uur officieel geopend door Margreet Koele, Cultuurverbinder van Nijkerk. Daarna is de tentoonstelling tot en met 1 maart te bezichtigen. Bezoekersinformatie

De Kunstkelder bevindt zich aan de achterzijde van het gemeentehuis van Putten, met de ingang aan de Brinkstraat tegenover huisnummer 69. De openingstijden zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. Op woensdag en zaterdag is de kunstkelder geopend tussen 10.00 en 12.30 uur. De toegang is gratis.