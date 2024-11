Geschreven door Jarno van de Bor

22 november 2024 11:25

Failliet verklaarde bakkerij Van Looijengoed verwacht op korte termijn akkoord over doorstart





VELUWE RANDMEER - Bakkerij Van Looijengoed is naar eigen zeggen dicht bij een akkoord voor overname door een nieuwe eigenaar. Op social media laat het onlangs failliet verklaarde bedrijf weten op de korte termijn een doorstart te verwachten.

Bakkerij van Looijengoed werd op donderdag 21 november failliet verklaar door de rechtbank in Gelderland. Begin augustus sloot in Nijkerk al een vestiging van Van Looijengoed aan de Torenstraat vanwege 'economische redenen'. In de komende tijd zal meer duidelijk worden over de exacte gevolgen van het faillissement.

Meerdere vestigingen

Het bedrijf had meerdere vestigingen in de regio. Naast een productiefaciliteit aan De Zagerij in Nijkerk zijn er vestigingen in Putten, Ermelo, Harderwijk en Leusden. Ook bij verschillende andere winkels is het brood van de bakker verkrijgbaar.