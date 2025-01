Geschreven door Jarno van de Bor

30 januari 2025 11:15

Faunabeheerplan goedgekeurd: optreden tegen probleemwolf stap dichterbij





VELUWE RANDMEER – De provincie Gelderland heeft het faunabeheerplan voor de wolf goedgekeurd. Dit plan, opgesteld door de Faunabeheereenheid, maakt het mogelijk om in te grijpen bij probleemwolven en biedt op langere termijn richtlijnen voor populatiebeheer.

Hoewel het plan nu is goedgekeurd, betekent dit niet dat er direct maatregelen genomen kunnen worden. Als een wolf overlast veroorzaakt, moet er eerst een vergunning worden aangevraagd. Alleen bij acute dreiging mag een burgemeester direct ingrijpen.

Gedrag en schade

In het faunabeheerplan staat informatie over het aantal wolven in Gelderland, hun gedrag en de schade die ze veroorzaken. Ook worden mogelijke maatregelen beschreven om de populatie in evenwicht te brengen met de bescherming van de natuur. Gedeputeerde Harold Zoet benadrukt dat het plan een belangrijke stap is. “Optreden moet mogelijk zijn om schade te voorkomen of als er gevaarlijke situaties ontstaan. We blijven actief in gesprek met het Rijk om wetgeving aan te passen zodat op termijn populatiebeheer mogelijk is.”

De komst van wolven zorgt in Gelderland voor discussie. Boeren vrezen voor hun vee en sommige inwoners voelen zich onveilig. De Faunabeheereenheid, die verantwoordelijk is voor het beheer van in het wild levende dieren, wil mens-dierconflicten zoveel mogelijk voorkomen en ingrijpen als dat nodig is.

Probleemwolven

Een aanpassing van de wet kan het makkelijker maken om op te treden tegen probleemwolven. Op 3 december 2024 besloot het bestuur van de Conventie van Bern om de beschermde status van de wolf te verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. Dit kan leiden tot veranderingen in Europese en nationale wetgeving. Wanneer die wijzigingen precies worden doorgevoerd, is nog niet bekend.