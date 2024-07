Geschreven door Jarno van de Bor

5 juli 2024 12:47

Festivals improviseren door EK-wedstrijd: Nederland - Turkije op grote schermen te volgen





NIJKERK | BARNEVELD - Het succes van het Nederlands elftal zorgt ervoor dat festivals snel moeten improviseren. Om te voorkomen dat mensen eerder naar huis gaan of helemaal thuis blijven worden line-ups omgegooid en grote schermen geregeld waarop de wedstrijd van Oranje gekeken kan worden.

Zo ook bij Willems Wondere Weiland (WWW), een gratis festival op de gemeentegrens tussen Nijkerk en Amersfoort. Tussen rock- metal- en reggaemuziek met bands als Reformist en Deathmarch staat in het blokkenschema nu ook het EK-duel tussen Nederland en Turkije. Met het uitzenden van de wedstijd staan ze niet alleen. Ook festival Gelderpop in Zeumeren kondigde aan de wedstrijd uit te zenden op een groot scherm.



Lastige keuze

“Het scherm hadden we in principe al staan”, vertelt WWW-organisator Erik Stapelbroek. “Die gebruiken we normaal voor signing, reclame en dat soort dingen. Maar nu stonden we voor een lastige keuze: wat doen we met voetbal? We hebben dat al eens eerder meegemaakt tijdens de WK-wedstrijd tegen Costa Rica in 2014. Toen merkten we dat een hoop mensen toch ergens anders gingen kijken.” Door de wedstrijd uit te zenden hoopt Stapelbroek dat mensen toch op het festivalterrein blijven.

Artiesten gaan door tijdens de wedstrijd

Daarvoor moest de organisatie wel schuiven met optredens. “We hebben ons derde podium vrijgemaakt voor de voetbalwedstrijd. Die artiesten hebben we nu op de andere podia ondergebracht. Maar het was aan de bands en artiesten zelf of ze ook op dat tijdstip willen spelen, want het kan zomaar zijn dat er bijna niemand komt kijken tijdens de voetbalwedstrijd. Maar uiteindelijk gaven die bands aan gewoon te willen optreden.”

Voor het hele gezin

Daarmee speelt Willems Wondere Weiland dus in op de wensen van alle bezoekers op het evenement dat Stapelbroek zelf omschrijft als ‘een festival waar hele families komen’. “Het is georganiseerd door vrijwilligers en met de sfeer van gezelligheid en vrijwilligheid. Het is geen verdienmodel, het is gewoon een festival waar je met het hele gezin heen kan. En we hebben voor ieder wat wils qua muziekstijl, met artiesten die je niet snel ergens anders tegenkomt.” En ook de voetballiefhebber kan er zaterdag dus zijn hart ophalen.