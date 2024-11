Geschreven door Tom Lohuis

25 november 2024 16:52

Fiducia te sterk voor KV Sparta/Djops





NIJKERK - Afgelopen zaterdag nam Sparta/Djops het in eigen huis op tegen Fiducia uit Vleuten. Er waren hoge verwachtingen van deze ontmoeting aangezien beide teams nog ongeslagen waren tot op heden. Om bovenaan te blijven meedraaien moesten de Spartanen dus winnen.

In het begin ging het gelijk op. Met doelpunten van Geert Drost, Mirjam Top en Linda Muis-van Deuveren aan de zijde van de Spartanen nam de thuisploeg in sporthal Watergoor de leiding en stond in een rap tempo een 3-1 voorsprong op het scorebord.

Fysieke duels

Maar Fiducia ging de punten niet gemakkelijk uit handen geven bleek vanaf het eerste moment. Duels waren fysiek en er werd flink gestreden voor elke bal. Beide ploegen bleven scoren, maar Fiducia nam stapje voor stapje het initiatief over. Nadat Tom Lohuis de stand op 10-12 zette zochten beide teams de kleedkamer op voor de rust.

Na de rust moesten de Spartanen eroverheen gaan, “we mogen nu niet breken”, zei coach Brenda Voortman. Helaas wist de thuisploeg de goede eerste helft niet verder voort te zetten in de tweede helft. Met nog een doelpunt van Siobhan Vedder en Sem Vreekamp kon de achterstand niet verkleind worden. Fiducia wist te winnen met 15-25.

Nek aan nek

Volgende week reizen de spelers van KV Sparta/Djops af naar Koog aan de Zaan waar Roda op het programma staat. Met 4 punten uit 3 wedstrijden gaan de Spartanen nek aan nek met Roda, dit belooft dus een spannende wedstrijd.