Geschreven door Eljakim Doorneweerd

25 juli 2024 15:15

Fietsen 'onder invloed'? Zaterdag kan het in Voorthuizen!





VOORTHUIZEN – Vanaf morgen, vrijdag 26 juli, barst de kermis in Voorthuizen los. Op maandag tot en met zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur is er veel vermaak op het Oranjeterrein. Aanstaande zaterdag kun je ervaren hoe het is om onder invloed op de fiets te stappen.

Daarvoor is het BOB-campagneteam aanwezig bij de kermis. Zij willen aandacht vragen voor de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Bezoekers ervaren met behulp van een VR-bril op de 3D-Tripping Bike wat er gebeurt wanneer je na het drinken van alcohol of het gebruiken van drugs op de fiets stapt, en gaan het gesprek aan met het campagneteam over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer.

Meer risico nemen

In vergelijking met nuchtere toestand is de kans op een ongeval wel 4 keer zo groot wanneer je 4 à 5 glazen hebt gedronken. Bestuurders die alcohol hebben gedronken nemen meer risico in het verkeer en hebben geen realistisch beeld meer van wat ze wel of niet kunnen. Daarnaast wordt je reactietijd al langer na één glas alcohol.

XTC zorgt er bijvoorbeeld voor dat je risico’s slechter inschat. Ook wordt het lastiger om je aandacht bij het verkeer te houden. Daarbij krijg je een groot vertrouwen in je eigen rijvaardigheid. Alcohol en drugs zorgen voor onveilige situaties in het verkeer. Daarom vraagt het BOB-campagneteam aandacht voor dit thema.

Virtuele wereld

Op de 3D-Tripping Bike begeeft de deelnemer zich in een virtuele wereld, waar hij of zij op een feestje belandt en alcohol gebruikt. Met de VR-bril op fietst de deelnemer van het feestje onder invloed terug naar huis en komt verschillende gevaarlijke verkeerssituaties tegen. De deelnemer ervaart hoe lastig het is om veilig thuis te komen als je alcohol of drugs gebruikt hebt.

Toeschouwers kunnen meekijken via een aangesloten scherm. Zij zien en ervaren indirect ook wat de gevaren zijn van fietsen onder invloed van alcohol of drugs. Na afloop van de simulatie gaat het campagneteam met deelnemers in gesprek, en geven ze tips over hoe je de verleiding kunt weerstaan om onder invloed van alcohol of drugs naar huis te fietsen.

Provincie Gelderland ook aangesloten

De provincies Overijssel & Gelderland zetten zich als opdrachtgever met de BOB-campagne ook de komende jaren in voor het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol met verschillende interventies en een publiekscampagne. Gedeputeerde Verkeer en Openbaar Vervoer Klaas Ruitenberg van de Provincie Gelderland: “We zien dat alcohol in het verkeer nog steeds een groot probleem is en dat het een gevaar is voor de verkeersveiligheid. Daarom vragen we hiervoor ook de komende jaren aandacht door op verschillende manieren het publiek bewust te maken van de alternatieven om naar huis te gaan: regel een BOB, pak een taxi of het openbaar vervoer of laat je ophalen. Zo komt iedereen weer veilig thuis.”

NIX18

De gemeente Barneveld juicht deze campagne van harte toe en zet zichzelf ook doorlopend in voor dit thema. Onlangs nog sloten zij zich aan bij de landelijke preventiecampagne NIX18, gericht op het bereiken van de omgeving van jongeren.

Burgemeester Jacco van der Tak zegt hierover: “NIX18 = Niet voor niks. Het is belangrijk dat we onze jongeren bewust maken van de gevolgen van alcohol. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcoholgebruik heeft hier een bewezen negatief effect op. Bovendien zien we in de gemeente Barneveld (ernstige) ongelukken in het verkeer, waarbij drank (of drugs) een rol spelen. Door deze campagne te ondersteunen hopen we niet alleen jongeren zelf, maar ook hun ouders en omgeving te bereiken. Samen kunnen we het verschil maken. Door het goede voorbeeld te geven, duidelijke afspraken te maken en het gesprek met elkaar aan te gaan. Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Zo maken we werk van een veilige en gezonde toekomst voor onze jongeren."