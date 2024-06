Geschreven door Danielle Meloen | Video door Waylon Schrijver

21 juni 2024 16:00

VIDEO: Fietstocht langs Veluwe Randmeer mobiliseert 2.500 fietsers voor klimaatactie tijdens Climate Classic 2024





VELUWE RANDMEER - Vandaag, vrijdag 21 juni, markeert de vijfde editie van de Climate Classic. Dit fietsevenement, georganiseerd door Stichting Cycling 4 Climate, zet zich in om de aandacht te vestigen op de gevolgen van klimaatverandering. Met een opkomst van minstens 2.500 deelnemers wil de stichting zoveel mogelijk mensen aanzetten tot klimaatbewuste keuzes en geld inzamelen voor Wetlands International.

Symbolische route van Breda naar Groningen

De Climate Classic route volgt symbolisch de mogelijke toekomstige kustlijn van Nederland, van Breda tot Groningen, op NAP-niveau. Deelnemers kunnen kiezen uit drie etappes: 125 km van Breda naar De Bilt, 250 km van De Bilt naar Groningen, of 375 km van Breda naar Groningen. Dit jaar zijn er ook nieuwe routes toegevoegd, zoals een 90 km-wielerronde en een 40 km-ronde voor recreatieve fietsers in de omgeving van De Bilt. Daarnaast is er een kinderfietstocht van 10 km voor 75 basisschoolkinderen en de eerste Klimaatmarathon vanuit De Bilt en Amersfoort. De deelnemers die de route van 250 en 375 km fietsen doorkruisen onze prachtige regio van Nijkerk tot Wezep met een lunch-stop bij Telstar Beach Strand Horst.





De verborgen impact en de klimaatbelofte

Deelnemers maken bij inschrijving een klimaatbelofte, waarmee ze zich inzetten om hun persoonlijke impact op het milieu te verminderen. 'Veel van onze impact is verborgen,' aldus Samuel Beltman, directeur van Cycling 4 Climate. 'Onze website biedt tools om deze impact zichtbaar te maken en aan te pakken, bijvoorbeeld door minder te consumeren, vaker plantaardig te eten, en meer de fiets te pakken.'

Donatie-actie voor Wetlands International

Nieuw dit jaar is de donatie-actie voor Wetlands International. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren door vrienden, familie en collega's. Wetlands International zet zich wereldwijd in voor de bescherming van wetlands, cruciale gebieden die CO2 opslaan en essentieel zijn voor biodiversiteit en het levensonderhoud van een miljard mensen. Alle deelnemers hebben al ruim 93.000 euro opgehaald.

Tijd is onze grootste tegenstander

Met de Climate Classic wil Cycling 4 Climate de urgentie van klimaatactie benadrukken. ‘Iedere deelnemer, sponsor, vrijwilliger en toeschouwer helpt onze boodschap te verspreiden,’ zegt Beltman. ‘Laten we samen werken aan een gezonde en leefbare aarde. Want tijd is onze grootste tegenstander.’

