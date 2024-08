Geschreven door Jarno van de Bor

24 augustus 2024 12:25

Fietsveiligheidsdag bij bibliotheek Nijkerk helpt ouderen veilig te fietsen





NIJKERK - Bij de bibliotheek in Nijkerk werd zaterdag 24 augustus de Fietsveiligheidsdag gehouden. Bezoekers kregen van de Fietserbond de laatste tips en tricks op het gebied van veilig fietsen.

Onder leiding van buurtsportcoach Ryan de Waal is de Fietsveiligheidsdag georganiseerd. Bij verschillende kraampjes kregen mensen informatie over driewielfietsen, veiligheidstips en andere handigheidjes om veilig te fietsen. Ook is er de gelegenheid om de remmen, bandenspanning of zadelhoogte van je stalen ros te controleren. Hoewel het initiatief zich vooral richt op ouderen kwamen er ook mensen uit andere leeftijdscategorieën langs.

Fietstocht

De Fietsveiligheidsdag is van 10.00 tot 14.00 uur. Daarna start een gezamenlijke fietstocht waarbij een ritje door Nijkerk wordt gemaakt. Hier kunnen deelnemers de nieuwe opgedane kennis direct in de praktijk brengen.