Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

27 januari 2025 10:23

Fikse wateroverlast op middelbare school in Nijkerk





NIJKERK - Het Corlaer College in Nijkerk heeft maandagochtend te kampen met fikse wateroverlast. Mogelijk is er een waterleiding gesprongen. Een deel van de school staat onder water.

De middelbare school is volgens een 112-verslaggever druk bezig te inventariseren hoe erg de overlast is en hoe het water kan worden weggehaald. De brandweer is naar de school gegaan om te helpen het water weg te krijgen.

De leerlingen zijn vandaag niet welkom, omdat lesgeven nu lastig gaat. Een 112-verslaggever zegt dat niet alle docenten en leerlingen op de hoogte waren van de problemen en zich in de ochtend tevergeefs meldden bij de school aan de Ds. Kuyperstraat.