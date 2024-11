Geschreven door Jarno van de Bor

Financieel noodlijdend Sigma Nijkerk moet dienstverlening hervormen





NIJKERK - De gemeente Nijkerk gaat niet structureel extra geld vrijmaken voor welzijnsorganisatie Sigma dat met een nijpende financiële situatie kampt. Dat laat het college van Burgemeester en Wethouders weten naar aanleiding van vragen van Peter Collignon, de fractievoorzitter van De Lokale Partij. De welzijnsorganisatie moet nu met een plan van aanpak komen om een duurzame, financieel gezonde organisatie te realiseren.

Sigma biedt ondersteuning aan inwoners en werkt samen met andere maatschappelijke initiatieven. Zo helpt de welzijnsorganisatie mensen met hulpvragen over geldzaken, schulden, regelingen, inkomen, uitkeringen, toeslagen en belastingen of het invullen van officiële documenten en formulieren. Dit wordt ook wel sociaal juridische dienstverlening genoemd. Daarnaast helpt Sigma met onder meer het bieden van mantelzorg, koppelen van nieuwe vrijwilligers aan organisaties, hulp aan senioren en meedoen in de samenleving.

Jaarlijkse verhoging van subsidies

Het werk van Sigma is de afgelopen jaren flink toegenomen door de groei van het aantal inwoners en de stijgende vraag naar hulp. Om hiermee om te gaan, heeft de gemeente in de kadernota voor 2025 al een jaarlijkse verhoging van de subsidies voor bevolkingsgroei opgenomen. Toch kampt de organisatie nog steeds met financiële problemen.

Vanwege de financiële situatie bij de gemeente is het volgens het college niet mogelijk om opnieuw structureel extra geld vrij te maken. "Sigma is een zelfstandige organisatie die verantwoordelijk is voor hun eigen bedrijfsvoering. Door hun specifieke kennis en ervaring kunnen zij bepalen waar binnen het maatschappelijk veld zij als organisatie kunnen afschalen en waar zij juist een meerwaarde kunnen bieden", aldus het college.

Keuzes maken

Sigma zal dus keuzes moeten maken op welke vlakken zij ondersteuning blijft bieden. "Het college heeft Sigma gevraagd om met een voorstel te komen om hun dienstverlening verder te transformeren, zodat zij als organisatie hun bedrijfsvoering weer in balans kunnen brengen. Dit zal de Sigma de komende periode verder vormgeven door beter inzicht in hun bedrijfsvoering te krijgen en door het opstellen van een eigen meerjarenplan."

Wat de exacte gevolgen zullen zijn voor Sigma en haar werkzaamheden is nog onbekend. De gemeente heeft aangegeven dat er wel financiële middelen zijn om Sigma eenmalig te ondersteunen bij het transformeren van de dienstverlening.